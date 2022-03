itinisère - Publié le 14/03/2022

Comment se rendre à Tomorrowland Winter depuis la Gare de Grenoble ?

Le saviez-vous ? Les réseaux Transaltitude et cars Région Isère desservent la station Alpe d'Huez et vous permettent de se rendre à Tommorowland Winter en transport en commun !

Bus Transaltitude Grenoble > L'Alpe d'Huez

Ligne 75 Grenoble en direction de Bourg d'Oisans > Correspondance à OFFICE DE TOURISME LE BOURG D'OISANS > Ligne 76 Bourg d'Oisans en direction de L'Alpe d'Huez.



Calculer mon trajet pour Tomorrowland Winter

Attention : La Gare SNCF et la Gare Routière de Grenoble sont situées au même endroit. Pour accéder à la Gare Routière de Grenoble, sortez de la Gare SNCF de GRENOBLE et tournez à gauche. La Gare Routière se trouve 50 m à votre gauche.

Tomorrowland Winter

Après 2 ans, Tomorrowland is BACK. Le premier Tomorrowland de 2022 aura lieu dans le magnifique village et les montagnes de l'Alpe d'Huez (France) du 19 au 26 mars. Un rassemblement magique des People of Tomorrow rempli de ski, de snowboard et de la meilleure musique électronique. Profitez de belles vacances d'hiver à plus de 2000 mètres d'altitude. Célébrez pendant la journée sur les scènes magiques en montagne jusqu'au coucher du soleil et accessibles à tous. Poursuivez votre expérience du festival en soirée sur plusieurs scènes Tomorrowland dans le village de l'Alpe d'Huez. De nuit, les meilleurs artistes de musiques électroniques vous accompagneront sur la toute nouvelle scène principale couverte et chauffée.