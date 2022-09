Dates : Du 4 juin au 6 novembre 2022 - Fermé lundi et mardi. Lieu : Maison Bergès - Musée de la Houille Blanche, Villard-Bonnot Contact : 04 38 92 19 60 - musee-houille-blanche@isere.fr Venez découvrir gratuitement l'éclectique jardin de la famille Bergès conçu dans les années 1900, ainsi que l'un des âges d'or de l'histoire des jardins : la Belle Epoque. Leur maison, située au pied de leurs papeteries et du massif deBelledonne, a été pensée de manière moderne. Les jardins attenants, tout aussi travaillés, sont mis en scène grâce à des pelouses anglaises, allées, terrasses italiennes et la présence importante de l'eau. Le jardin se pare d'arrangements et fleurs aux influences multiples et exotiques. Accessible en famille, l'exposition est disponible dans les salles de la Maison Bergès (peintures, sculptures, arts décoratifs...) et dans son jardin, où vous pourrez profiter de tout un panel de fleurs et de la vue sur le massif de la Chartreuse. Comment s'y rendre : Pour venir découvrir cette belle exposition, consultez les fiches horaires : des lignes T86, X02, COR02, DOM01, GIE01, VIB13 et SMH03 de Cars Région,

des lignes 3, 8 et 119 de la SNCF