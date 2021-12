itinisère - Publié le 01/12/2021

6ème édition du Rallye Hivernal du Dévoluy

Le rallye hivernal du Dévoluy 2021 se dispute du 10 au 12 décembre 2021 dans les Hautes-Alpes et en Isère autour de La Joue du Loup (Hautes-Alpes) et des communes de ëllafol et Monestier d'Ambel (Isère). Avec plus de 130 kms de spéciales, ce rallye sera de passage en Isère lors de la journée du 12 décembre 2021.

Ce rallye est organisé par l’ASA des Alpes et le Dévoluy Rallye Team.