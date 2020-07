itinisère - Publié le 13/07/2020

En plaine ou sur les plateaux, naturels ou aménagés, les lacs et plans d’eau de l’Isère sont incontournables pendant l’été. Baignade, planche à voile, ski nautique, kite surf : tout est prévu pour les journées ensoleillées...

Avec une vue imparable sur les jolies montagnes qui nous entourent !

Lac de Laffrey : A seulement 30 minutes au sud de Grenoble, il est un portail ouvert vers une nature préservée, tout en restant à proximité de la capitale des Alpes. Le cadre exceptionnel offre une multitude d'activités nautiques douces : barques, pédalos, voiliers. Ici, pas de bateau à moteur, seulement le bruit de l'eau, des oiseaux et des grillons l'été.

La baignade est non surveillée, les chiens et les feux / barbecues sont interdits.

Plus d’infos ici

Lignes : 4100 et 4101, arrêt Le Lac, Laffrey

Lac de Paladru : 6 kilomètres de long, 1 kilomètre de large et 392 hectares : le lac de Paladru est le 5ème lac naturel de France. Autour du lac, retrouvez de nombreuses plages et activités : baignade, pédalo, paddle, aviron…

Les nombreux restaurants du tour du lac pourront également vous permettre de manger dans un cadre calme et naturel.

Plus d’infos ici

Ligne côté Charavines : 1380, arrêt office du tourisme ou place du marché

Ligne côté Paladru : 1380, arrêt Calatrin, Paladru

Lac de Monteynard : À 500 m d’altitude, d’une superficie de 657 ha, le lac étend ses eaux turquoise sur 20 Km. En majeure partie navigable, il est particulièrement réputé pour la planche à voile et le kite surf mais aussi la pêche, la voile, le wakeboard…

Une randonnée autour du lac est également disponible.

Plus d’infos ici.

Accès

Le bois Français : Située entre Saint-Ismier et le Versoud, la base de loisirs du Bois Français constitue le plus important site naturel périurbain de la région. Ce site propose en fonction des saisons une multitude d'activités (sports nautiques, baignade, promenade...).

Plus d'infos ici

Ligne : 15, arrêt Bois Français

Lac de Petichet : Lac naturel à seulement 40min de Grenoble avec une magnifique vue sur l'un des sommets préférés des locaux : l'Obiou. Les grandes plages de galets bordent une eau très calme : les embarcations sont interdites, ce qui rend ce lieu particulièrement paisible pour alterner entre bronzage et baignade.

Plus d’infos ici

Lignes : 4100 et 4101, arrêt Petichet Saint-Theoffrey

Base de loisirs de La Terrasse : Situé au cœur du Grésivaudan le lac de la base de loisirs est situé au pied de la chaîne de Belledonne et face au massif de la Chartreuse.

Surveillée par des maîtres-nageurs sauveteurs, sa plage de sable est ouverte au public tout l’été et donne aux rives du lac cette touche de vraie plage, à l’ombre ou au soleil. Sur les berges du lac, le snack, en journée comme en soirée, donne le ton d’une douce atmosphère estivale avec des soirées à thème. Entrée payante.

Plus d'infos ici

Ligne : 6080, arrêt La Terrasse Mairie