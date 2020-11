itinisère - Publié le 12/11/2020

Face à la recrudescence de masques mal portés, le Département de l’Isère déploie avec humour une campagne de sensibilisation sur les abribus et car isérois.

Portez votre masque correctement, luttez efficacement contre la pandémie !

Porter son masque correctement c’est se protéger efficacement contre le COVID-19 et participer – ensemble – à la lutte contre la pandémie. Votre masque doit recouvrir votre nez, votre bouche et votre menton.



Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun dès 11 ans, ainsi qu’aux arrêts, abribus, lieux d’attente, gares routières.

Lors du confinement, les déplacements non-essentiels ne sont plus autorisés. Retrouvez les motifs de déplacements autorisés et les attestations de déplacements dérogatoires sur le site du Gouvernement.



Luttons ensemble contre le COVID-19 !

Une campagne à retrouver sur les abribus et cars isérois



Cette campagne de sensibilisation est à retrouver sur les cars et l’ensemble des abribus Transisère ainsi que sur les abribus et véhicules de la SMMAG. Un tramway de la Ville de Grenoble a été vitrophané pour l’occasion.



Campagne de sensibilisation créé par le Département de l’Isère en partenariat avec la SMMAG, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau Transisère, Vienne Condrieu Agglomération, la Métropole de Grenoble, la Communauté de communes du Grésivaudan, le Pays Voironnais et la CAPI.

Le port du masque est obligatoire, dans l’espace public et sur la voie publique, pour toute personne de plus de 11 ans dans les communes iséroises suivantes :



Les Abrets en Dauphiné, Les Avenières Veyrins-Thuellin, Beaurepaire, Bourgoin-Jallieu, Charvieu-Chavagneux, Chasse-sur-Rhône, Claix, La Côte-Saint-André, Coublevie, Crolles, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, L’Isle-d’Abeau, Meylan, Moirans, Montbonnot-Saint-Martin, La Mure, Le Péage-de-Roussilon, Pont-de-Cheruy, Le Pont-de-Claix, Pont-Evèque, Pontcharra, Rives, Roussillon, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Marcellin, Saint-Martin d’Hères, Saint-Martin d’Uriage, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Quentin-Fallavier, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Tignieu-Jameyzieu, La Tour-du-Pin, La Tronche, Tullins, Varces-Allières-et-Risset, La Verpillière, Vienne, Vif, Villard-Bonnot, Villefontaine, Villette-d’Anthon, Vizille, Voiron, Voreppe.



Retrouvez les mesures complémentaires prises par le Préfet de l’Isère dans le cadre du confinement en vigueur sur le territoire national.