itinisère - Publié le 16/06/2021

Le PASS NATURE, qu'est-ce que c'est ?

Le PASS NATURE est un produit combiné comprenant le transport aller/retour et l‘accès à une activité touristique en station (Alpe d’Huez ou 2 Alpes) à la journée :

L'Alpe d’Huez « randonnées & luge 4 saisons sur rail » : transport aller/retour journée entre Grenoble et l’Alpe d’Huez + forfait permettant l’accès piéton aux remontées mécaniques de la station et à l’activité luge 4 saisons sur rail (1 descente uniquement). L’activité « luge 4 saisons sur rail » n’est pas accessible aux enfants de moins de 5 ans.

A l’arrivée en station à l’arrêt « Alpe d’Huez Rond point des pistes », le client récupère auprès du personnel des caisses des remontée mécaniques, sur présentation de son billet PASS NATURE, son forfait journée « piéton » pour accéder aux remontées mécaniques et au site de la luge 4 saisons sur rail.

Les 2 Alpes « randonnées » : transport aller/retour journée entre Grenoble et Les 2 Alpes + forfait permettant l’accès piéton aux remontées mécaniques de la station. A l’arrivée en station à l’arrêt « Les 2 Alpes Maison du Tourisme » le client récupère auprès du personnel des caisses des remontée mécaniques, sur présentation de son billet PASS NATURE, son forfait journée pour accéder aux « remontées mécaniques».

Les spécificités du PASS NATURE

> LE PASS NATURE est vendu uniquement par internet sur : www.bus-et-clic.com/transisere

> Le produit PASS NATURE est non échangeable et non remboursable et valable uniquement pour le jour de la réservation indiqué sur le billet.

> Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (transport et activités hors « luge sur rail »). L’activité « luge 4 saisons sur rail » à l’Alpe d’Huez n’est pas accessible aux enfants de moins de 5 ans. Tarif « Enfant » du PASS NATURE de 5 à 12 ans (justificatif d’identité obligatoire). Les plus de 12 ans sont considérés comme « Adulte ».

> Arrêts en stations :

Alpe d’Huez : rond-point des pistes

2 Alpes : Maison du tourisme

PASS NATURE : Prix Adulte - TTC Prix Enfant - TTC Aller/Retour produit combiné Alpe d'Huez randonneurs & luge 30,00 € 27,50 € Aller/Retour produit combiné 2 Alpes randonneurs 36,80 € 31,80 €

Un tarif unique est proposé, incluant les frais de réservation, à 6€. Pour les abonnés, l’accès se fait dans les conditions habituelles de leur abonnement, dans la limite des places disponibles.

Afin de gérer au mieux l'affluence estivale, il est recommandé aux clients (hors abonnés mensuels/annuels) des lignes voyageant en Oisans (Alpe d'Huez, 2 Alpes et vallée de la Bérarde) de réserver leur trajet en ligne s'ils voyagent entre le 7 juillet et le 29 août 2021.

Il est possible de monter à bord des véhicules à un arrêt intermédiaire entre Grenoble et la station de L'Alpe-d'Huez/Les 2 Alpes, cependant ces trajets ne sont pas réservables et se feront dans la limite des places disponibles.

A l'arrivée en station, en cas de fermeture exceptionnelle des remontées mécaniques (en raison des conditions météorologiques ou autres), le client PASS NATURE doit s'adresser directement à Transisère pour analyse des possibilités de remboursements. - Contacts : info@transisere.fr / Allo Transisère au 04 26 16 38 38