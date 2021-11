itinisère - Publié le 21/10/2021

Transaltitude ouvre ses réservations ! Réservez vos billets pour vous rendre en station à partir en décembre*. Le réseau Transaltitude dessert l'ensemble des massifs de l'Isère. Grandes stations comme stations familiale, retrouvez toutes les stations desservies depuis la Gare de Grenoble.



*les dates d'ouverture des lignes Transaltitude sont différentes selon les stations

BELLEDONNE

OISANS

VERCORS

Prix des Bus Transaltitude Saison 2021-2022

Hors Skiligne et produits combinés.

Lire les conditions générales de vente. Le prix du billet inclut un «PACK BAGAGES» gratuit comprenant :

1 valise ou sac de voyage (en soute) + 1 équipement complet ski / snow (en soute) + 1 bagage à main. L’Alpe d’Huez,

Les 2 Alpes,

Auris en Oisans,

Oz en Oisans,

Vaujany,

Villard Reculas* Chamrousse,

Prapoutel 7 laux,

Villard de Lans,

Corrençon en Vercors,

Lans en Vercors,

Autrans Méaudre en Vercors,

L’Alpe du Grand Serre Descriptif Prix de vente à bord Prix de vente

en agences Prix de vente sur le web Prix de vente

à bord Prix de vente

en agences Prix de vente sur le web Aller simple plein tarif (1)

pour tous 25€ 20,50€ 19,20€ 20€ 16,50€ 15,20€ Aller simple réduit

-26 ans et + de 70 ans 17,50€ 16€ 14,50€ 13€ Aller simple réduit

Abonnés cars Région Isère OùRA ! 14,20€ 12,70€ 11,20€ 9,70€ Aller simple pour 5 personnes

5 personnes qui voyagent en même temps 66€ 64€ 52€ 48€ Aller-retour

pour tous 35,50€ 33,50€ 29,50€ 27,50€ Aller-retour journée

pour tous aller et retour le même jour 22,50€ 21,50€ 18,50€ 17,50€ Bagage supplémentaire (en plus du pack bagages gratuit) 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ Bagage hors norme XXL 16€ 16€ 16€ 16€ 16€ 16€

* Station de Villard-Reculas desservie uniquement en transport à la demande (TAD) sur réservation 72 heures à l’avance sur www.transaltitude.fr

(1) Aller simple plein tarif vendu à bord :

25 € pour les stations de l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Auris en Oisans, Oz en Oisans, Vaujany, Villard Reculas

20 € pour les stations de Chamrousse, Prapoutel - Les 7 laux, Villard de Lans, Corrençon en Vercors, Lans en Vercors, Autrans Méaudre en Vercors, L’Alpe du Grand Serre

Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans.

Foire aux questions - FAQ

Pourquoi réserver en ligne est conseillé ?

1 place réservée = 1 place garantie : anticipez et réservez vos places en ligne ! En réservant et en achetant votre billet vous avez la garantie d'une place à bord d'un car à l'horaire de votre choix et vous êtes prioritaire à la montée du car. Il est possible d'acheter un billet Transaltitude sans passer par internet. Mais attention, l'achat sur place est très aléatoire quant à la disponibilité de places à bord des cars.

La correspondance avec un TGV est-elle assurée ?

Les temps de parcours du réseau Transaltitude prennent en compte le mieux possible les risques de ralentissements. Cependant, les cars sont soumis aux aléas de la circulation et Transaltitude ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'une arrivée en gare au-delà de l'horaire défini. Nos régulateurs s'efforceront au maximum de trouver une solution de remplacement. Cependant, les billets de train non utilisés ne seront pas remboursés. Prévoir le temps nécessaire pour vos éventuelles correspondances.





Où se trouve la Gare Routière de Grenoble par rapport à la Gare SNCF de Grenoble ?

La Gare SNCF et la Gare Routière de Grenoble sont situées au même endroit. Pour accéder à la Gare Routière de Grenoble, sortez de la Gare SNCF de GRENOBLE et tournez à gauche. La Gare Routière se trouve 50 m à votre gauche.





Combien de temps dois-je prévoir pour effectuer ma correspondance ?

Il est demandé aux clients de se présenter à l'embarquement aux arrêts de départ au moins 15 minutes avant l'horaire de passage théorique du car. En cas de retards de votre train vous emmenant à Grenoble, nous vous conseillons de prévoir 1 heure entre l'arrivée de votre train et le départ du bus Transaltitude.

