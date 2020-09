itinisère - Publié le 30/09/2020

La voie de covoiturage ouvre aujourd’hui !





Entre la barrière de péage de Voreppe et la bifurcation entre l’A48 et la RN481, la voie de covoiturage est active depuis aujourd’hui ! La voie de gauche de l’A48 se transformera en voie de covoiturage lors des heures de pointe. Elle sera signalée par un nouveau panneau du code de la route : un losange sur fond noir.



Une voie pour encourager la pratique du covoiturage !



Cette voie réservée dans le sens Lyon/Grenoble est la toute première en France ! Réalisée pour pallier au fort trafic pendulaire domicile-travail depuis et vers la métropole, la voie de covoiturage incite les automobilistes grenoblois à utiliser le covoiturage et à découvrir de nouvelles mobilités !



Lorsqu’elle est activée, seuls les véhicules comprenant deux personnes ou plus (covoiturage), les taxis ou encore les véhicules à très faibles émissions (Crit’Air zéro émission) auront le droit de l’emprunter. La vitesse maximale autorisée sera alors de 50 km/h sur l’ensemble des voies. En dehors des périodes d’activation de la VR2+, les trois voies de l’A48 sont utilisées normalement par les clients.

Nouveau panneau inscrit au Code de la Route !



Le panneau représentant un losange sur fond noir est inscrit au Code de la Route. Les voies de covoiturage sont contrôlées par les forces de l’ordre. Les automobilistes en infraction encourent une amende de 135€ (90€ si paiement immédiat).