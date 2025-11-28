itinisère - Publié le 28/11/2025

La saison d’hiver démarre et les stations de ski de l’Isère ouvrent progressivement leurs domaines. Avant de prendre la route vers les sommets, adoptez les bons réflexes pour circuler en toute sécurité : l’hiver en montagne demande une vigilance particulière et une préparation adaptée.

🚗 Anticipez vos déplacements : les bons réflexes avant de partir

Avant de rejoindre votre station, vérifiez systématiquement :

Les conditions de circulation en temps réel (activer la conduite hivernale) : neige fraîche, chaussée glissante, routes fermées…

👉 Toutes les informations sont disponibles sur la page Info Route d’Itinisère.

👉 Retrouver toutes ces données sur notre page dédiée Stations de ski.

La prévention, c’est la clé pour un trajet serein et en toute sécurité.

❄ Une route hivernale peut évoluer rapidement

En montagne, les conditions météo peuvent changer en quelques minutes. Pour éviter les mauvaises surprises :

Consultez les alertes et perturbations en direct sur Itinisère.

sur Itinisère. Privilégiez les itinéraires conseillés et les horaires où la circulation est plus fluide.

Respectez les consignes des équipes de déneigement et des forces de sécurité.

Adaptez votre conduite : distance de sécurité, vitesse modérée, freinage en douceur.

🟡 Itinisère, votre compagnon pour un hiver en toute sécurité

Pour vous accompagner tout au long de la saison, Itinisère met à votre disposition :

La carte Info Route , actualisée en continu

, actualisée en continu Les informations pratiques de chaque station (accès, conditions météo, équipements)

(accès, conditions météo, équipements) Les prévisions de trafic et conseils de circulation

et conseils de circulation Les alertes en temps réel et notifications en cas de perturbations majeures

Que vous rejoigniez l’Alpe d’Huez, Chamrousse, Villard-de-Lans ou toute autre station iséroise, un réflexe :

👉 Consultez la page Infos route avant de partir !

🏔 Passez un hiver serein et profitez pleinement de votre journée ski

En préparant votre trajet et en adoptant les bons gestes, vous contribuez à la sécurité de tous.

Itinisère vous souhaite une excellente saison de ski et de belles découvertes en montagne !