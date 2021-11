Grâce à la magnifique couverture de neige tombée ce week-end - environ 50 cm au cœur du village, le domaine skiable Villard de Lans - Corrençon en Vercors

effectue une ouverture anticipée avec :

Ski nordique

A partir du mercredi 1 décembre, ouverture du domaine nordique à Villard de Lans et Corrençon en Vercors. Les pistes sont tracées, damées et sécurisées de 9h à 17h (sauf jeudi 2 et vendredi 3 décembre en accès libre).

Ski alpin

Ouverture le week-end du 4 et 5 décembre : ouverture secteur Cote 2000 à Villard de Lans. Tarif unique de 23€/journée ou 16,50€/ 3heures.

⚠️ Mesures sanitaires : Pass sanitaire obligatoire.