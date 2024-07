itinisère - Publié le 17/07/2024

Oisans Col Series est un rassemblement de cyclistes non chronométré et gratuit, sans inscription ni heure de départ fixe. Un ravitaillement est offert au sommet de chaque col.

C'est l'occasion de pédaler tranquillement. Respectez le code de la route et soyez prudents !

Les cols et routes suivantes sont au programme de cet été :

Cols de la Croix de Fer et du Glandon, Col du Solude, Col d’Ornon, Col de Sarenne, Col du Sabot, Montée vers l’Alpe d’Huez, Montée vers Villard Reculas, Montée vers Oz en Oisans et La Montée des 2 Alpes.

Ouvertures

Mardi 2 juillet 2024, Col du Glandon/ Croix de Fer.



Mardi 9 juillet 2024, Villard-Reymond/Col du Solude.



Mardi 16 juillet 2024, Villard-Reculas.



Mardi 23 juillet 2024, Vaujany / Col du Sabot.



Mardi 30 juillet 2024, Les 2 Alpes.



Mardi 6 août 2024, Col de Sarenne.



Mardi 13 août 2024, Col d'Ornon.



Mardi 20 août 2024, Oz-en-Oisans.



Mardi 27 août 2024, Montée de l'Alpe d'Huez.



Annulé en cas de mauvais temps.

Tarifs

Accès libre.

Plus d'infos sur : https://www.isere-tourisme.com/fetes-et-manifestations/oisans-col-series ou https://www.bike-oisans.com/agenda-cyclo-vtt-oisans/oisans-col-series/