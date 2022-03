itinisère - Publié le 29/03/2022

Téléchargez la nouvelle application itinisère !

Nous mettons à jour l’application itinisère aussi souvent que possible pour plus d’efficacité et de fiabilité. Cette dernière version apporte plusieurs correctifs et des optimisations de performance pour améliorer votre expérience en matière de mobilités.

L'application itinisère est disponible sur Google Play et l'App Store

⚠️ : L'ancienne version de l'application est obsolète. Vérifiez que votre application itinisère est à jour !

Téléchargez la nouvelle application itinisère !

Fonctionnalité crowdsourcing

C'est la grande nouveauté ! La fonctionnalité crowdsourcing vous permet de signaler toute difficulté sur votre parcours et d'améliorer la qualité de vos trajets. En signalant les évènements en temps réel vous contriburez à informer rapidement les autres voyageurs !

Perturbations

Pour tout savoir sur les perturbations en cours ou annoncées.

Horaires

Consultez les horaires de passage par ligne et par arrêt des réseaux présents en Isère

Calculs d'itinéraires



Entrez vos points de départ et de destination, la date et l’heure, et obtenez les solutions transport pour votre trajet, à partir des dernières informations de trafic disponibles. Vous pouvez spécifier des préférences (accro à la voiture, fan du vélo, abonné au réseau de transport urbain…). L’offre de covoiturage est également prise en compte