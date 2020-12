itinisère - Publié le 21/12/2020

Nouveaux valideurs sur le réseau TAG !

Depuis décembre 2020, le réseau TAG modernise son système billettique ! De nouveaux valideurs sont installés dans les bus et en stations tram. Aucun changement pour les possédeurs de la carte OùRA. Si vous possédez des tickets magnétiques, utilisez les anciens valideurs qui cohabitent pendant cette phase de transition.

Les tickets à bande magnétique vont disparaitre en mai 2021 !

En mai 2021, les tickets à bande magnétique disparaitront pour laisser leur place aux tickets QR-Code. Progressivement, janvier et mai 2021, le ticket magnétique 10 voyages ne pourra plus être acheté aux distributeurs automatiques de titres dans les bus et stations tram. Il restera quelque temps disponible en Relais TAG (jusqu'à épuisement des stocks). Un dispositif d'échange sera également proposé très prochainement. Le titre 10 voyages et 10 voyages Access sont déjà disponibles avec l'application PASS'Mobilités et sur carte OùRA.

Photo : © Boris Quiblier