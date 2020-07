itinisère - Publié le 09/07/2020

Le gaz naturel de ville (GNV) :

Dans une volonté de développement durable et d'écologie, les cars Transisère priorisent une circulation au gaz naturel de ville (GNV) quand cela est possible du fait de la localisation des stations de gaz dans le Département. Celui-ci permet ainsi une alternance plus naturel au gazoil en éliminant la toxicité tout en économisant la consommation globale d'énergie.

Les porte-vélos :

De plus en plus de lignes sur le réseau Transisère vont être équipées de porte-vélos notamment la ligne 4500 Mens- Monestier-de-Clermont- Grenoble, la ligne 7000 Saint-Pierre-de-Chartreuse - Grenoble et la ligne 7010 Voiron - Chambéry permettant l’accueil de 6 cycles.

Ce dispositif permettra notamment pour les salariés de combiner le car et le vélo ainsi qu’aux cyclistes de pratiquer leur activité.

Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la rubrique "Vélo à bord" pour avoir des précisions d’utilisation ainsi que la liste des cars équipés pour ce nouveau dispositif.

Paiement carte bancaire :

Au 1er septembre, vous aurez la possibilité de payer par carte bancaire vos titres de transport auprès du conducteur sur les lignes suivantes (en complément des lignes équipées en septembre 2019) :

Express 5 - Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Villefontaine - Lyon (Mermoz-Pinel)

- Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Villefontaine - Lyon (Mermoz-Pinel) Express 6 - Villefontaine – Lyon (Mermoz-Pinel)

- Villefontaine – Lyon (Mermoz-Pinel) Express 7 - Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Lyon (Mermoz-Pinel)

- Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Lyon (Mermoz-Pinel) 1040 - Pont-de-Chéruy- L'Isle-d'Abeau

- Pont-de-Chéruy- L'Isle-d'Abeau 1060 - Pont-de-Chéruy - Villefontaine

- Pont-de-Chéruy - Villefontaine 4310 - L'Alpe-du-Grand-Serre - La Mure

- L'Alpe-du-Grand-Serre - La Mure 4500 - Mens- Monestier-de-Clermont- Grenoble

Modifications et nouveautés pour certaines lignes :

Les nouvelles lignes Express 5-6-7

Dès le 31 août 2020, les lignes Express du Nord Isère (1920-1930-1940) changent pour devenir les lignes Express 5 Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Villefontaine - Lyon (Mermoz-Pinel), Express 6 Villefontaine – Lyon (Mermoz-Pinel) et Express 7 Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Lyon (Mermoz-Pinel).



Afin de garantir un trajet plus écologique, direct et réduit aux heures de pointe, ces lignes passent par l’autoroute avec des horaires rythmés et les véhicules rouleront au gaz naturel de ville (GNV).

Au départ de Bourgoin-Jallieu, L'Isle-d'Abeau et Villefontaine les lignes desserviront Lyon (Mermoz-Pinel) avec un terminus à Grange-Blanche.

Une mise en avant des itinéraires CAPI est également au cœur des enjeux de ces nouvelles lignes, afin de vous offrir des trajets rapides et réguliers à destination de Lyon.

Vous pouvez retrouver toutes les informations dans l’actualité "Encore plus de cars : les lignes Express 5-6-7 s’invitent sur votre réseau !"

NB : L’arrêt Muguet de St-Quentin-Fallavier ne sera plus desservi, vous pouvez tout de même vous reporter sur l’arrêt « La Noirée MLP » situé à 700 mètres.

Nouveaux horaires sur la ligne 7010 Voiron - Chambéry

Les arrivées à Voiron dans la matinée vont être optimisées avec des arrivées à 7h19 et 7h40 au lieu de 7h05 et 7h30 actuellement. Un trajet supplémentaire sera également mis en place vers Chambéry le matin et depuis Chambéry le soir.

La ligne 7000 St-Pierre-de-Chartreuse - Grenoble aura également des horaires modifiés afin de permettre la correspondance avec la ligne 7010 Voiron - Chambéry à Saint-Laurent-du-Pont.

Consultez les horaires PDF de la ligne 7010 au 1er septembre 2020 (en cours de réalisation)

Les véhicules de ces deux lignes 7000 et 7010 seront équipés de porte-vélos et bénéficieront d'une motorisation totalement alternative au gazoil (GNV)

Aller-retour supplémentaire sur la ligne 4500 Mens - Monestier-de-Clermont – Grenoble

Un aller-retour par jour vers Mens - Grenoble sera ajouté sur la ligne 4500 !

Consultez les horaires PDF de la ligne 4500 au 1er septembre 2020 (en cours de réalisation)

Créations de nouvelles lignes pour l’ouverture du Collège de Champier

Quatre nouvelles lignes CHM02 Les Eparres - Culin - Eclose/ Badinière - Champier, CHM03 Succieu - Chateauvillain - Champier, CHM04 St-Didier-de-Bizonnes - Mottier - Nantoin - Champier, CHM05 Biol - Belmont -Flacheres -Champier, vont être créées lors de l’ouverture du nouveau Collège à Champier afin de permettre la desserte de ce collège.

Suppression de la ligne 1350 Satolas et Bonce – Lyon compensée par la réadaptation des horaires de la ligne 1060 Pont-de-Chéruy – Villefontaine

La ligne 1350 Satolas et Bonce – Lyon sera supprimée et remplacée par des départs supplémentaires sur le trajet « Chamagnieu – Luzais Parking » de la ligne 1060 Pont-de-Chéruy – Villefontaine.

Toutefois, pensez à consulter la ligne 26 du réseau Ruban qui dessert également Satolas et Bonce – Saint-Quentin-Fallavier et La Verpillière.Cette ligne permettra une liaison entre l’arrêt « Luzais Parking » et la « Gare SNCF de La Verpillière ».

Une correspondance sera également mise en place avec les Express 5 - Bourgoin-Jallieu - L'Isle-d'Abeau - Villefontaine - Lyon (Mermoz-Pinel) et Express 6 Villefontaine – Lyon (Mermoz-Pinel) afin de permettre une arrivée à Lyon aux mêmes horaires qu’aujourd’hui.