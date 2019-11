itinisère - Publié le 12/11/2019

Les véhicules

Une partie de la flotte de véhicules Transisère change de look au cours du second semestre 2019 ; retrouvez toutes les informations en ligne sur cette page.

Par ailleurs, certains véhicules seront équipés de porte-vélos à l’arrière des cars au cours du second semestre 2019, pour permettre un transport plus facile des vélos. Retrouvez les lignes concernées et les conseils d’utilisation dans la rubrique « vélo à bord ».

Achat de titres de transport

Vous pouvez désormais acquérir un titre de transport sur votre téléphone mobile, quelque soit le type de votre portable, simplement en envoyant un code (1z pour 1 zone, 2z pour 2 zones, 3z pour 3 zones, 4z pour 4 zones, 5z pour 5 zones et 6z pour 6 zones) au numéro 93038. Vous recevez alors votre titre de transport par SMS, le montant étant prélevé sur votre facture mobile à la fin du mois ou débité du compte prépayé mobile (plus d'information ici).

Vous avez la possibilité de payer par CB les achats effectués auprès du conducteur, sur certaines lignes du réseau*.

Pour vos sorties, pensez Transisère, visitez les sites touristiques et laissez vous transporter.

* Il s'agit des lignes 3000 - Le Bourg-d'Oisans – Grenoble, 3020 - Alpe-d'Huez - Bourg-d'Oisans , 3030 - Les Deux-Alpes - Bourg-d'Oisans, 4100 - La Mure – Grenoble, 4110 - Grenoble - La Mure, 5100 - Villard-de-Lans - Grenoble via Engins, 5110 - Lans-en-Vercors - Grenoble via St-Nizier, 5120 - Villard-de-Lans - Méaudre-Autrans - Lans-en-Vercors, 6020 - Crolles - Meylan – Grenoble, 6051 - Saint-Martin-d'Uriage – Campus, 6060 - Grenoble – Chambéry, 6070 - Gières - Campus - Inovallée - Montbonnot – Bernin, 6080 - Le Touvet – Grenoble, 6200 - Allevard – Grenoble, 1000 - Les Avenières - La Tour-du-Pin, 1010 - Morestel - La Tour-du-Pin, 1150 - Parmilieu - Montalieu – Morestel, 3010 - Vaujany - Allemont - Bourg-d'Oisans + TAD 3011, 3040 - La Bérarde - Le Bourg-d'Oisans, 4101 - Gap – Grenoble, 5130 - TAD Corrençon-en-Vercors - Villard-de-Lans, 6010 - Chamrousse – Grenoble, 6030 - Saint-Nazaire-les-Eymes - La Tronche, 6052 - Belmont – Campus, 7110 - Voiron - Pont de Beauvoisin

Dès le 4 novembre 2019, découvrez les nouveautés du réseau Transisère !

Dans le secteur du Nord-Isère :

Ligne 1980 Saint Romain de Jalionas - Meyzieu :

Depuis le 1er septembre, tous les départs de la ligne desservent Anthon, à l'arrêt "La Mairie". Cette offre de transport est attrayante pour les Anthonois qui souhaitent se rendre sur Lyon sur des trajets domicile/travail ou simplement pour des loisirs ou faire les magasins.

Consultez les horaires PDF de la ligne 1980 au 1er septembre 2019

LIGNE EXPRESS 1 Voiron – Grenoble - Lumbin

> Le matin, deux départs supplémentaires de l’arrêt « Gares » à Grenoble à 8h05 et à 8h20 pour un terminus à « ST Microelectronics » à Crolles à 8h39 et 8h54 et décalage du départ de 8h29 à 8h35 pour une arrivée à « STM » à Crolles à 9h09.

> Le midi, desserte de l’arrêt « Centr’Alp 2 » à Moirans : en direction de Grenoble à 12h04, 12h34, 13h04 et 13h34 et en direction de Voiron, à 12h08, 12h38, 13h08, 13h38 et 14h08.

Rajout d’un départ de Lumbin à 15h15 pour une arrivée à Voiron à 16h31.

> Le soir, les départs de 17h50 et 18h00 de la gare routière Sud de Voiron sont prolongés jusqu’à Lumbin. Bénéficiez d’un départ toutes les 5 minutes de l’arrêt « Gares » de Grenoble en direction de Voiron entre 16h48 et 17h23.

Enfin, le départ de Lumbin à 18h18 est prolongé jusqu’à Voiron pour une arrivée à 19h41.

Consultez les horaires PDF de la ligne Express1 au 4 novembre 2019

LIGNE EXPRESS 2 Le Champ-près-Froges – Grenoble - Voreppe

En direction de Voreppe :

> Le matin, deux départs supplémentaires de l’arrêt « Z.A. Champ 7 Laux » au Champ-près-Froges à 6h59 et 7h29 pour un terminus à l’arrêt « Gares » à Grenoble à 7h56 et 8h27. Le départ de 7h24 de l’arrêt « Le Clos du Cèdre » est décalé à 7h28.

> Entre 8h et 16h, un passage toutes les 50 minutes (3 départs supplémentaires).

> Un départ toutes les 20 minutes de l’arrêt « Z.A. Champ 7 Laux » au Champ-près-Froges entre 15h45 et 17h46.

Consultez les horaires PDF de la ligne Express2 au 4 novembre 2019