itinisère - Publié le 22/04/2022

Le Transport à la Demande (TAD) évolue et devient la Navette L’va !

A compter du 25 avril, le Transport à la Demande évolue et devient la Navette L’va !

La Navette L'va est un vrai complément aux lignes régulières et vous connecte désormais, avec une fréquence régulière, et facilement :

aux lignes régulières

à différents points d’intérêts (zones d’activité, pôles médicaux, commerces).

aux gares pour vos correspondances en train.

Fonctionnement de la nouvelle navette L'VA

Le service fonctionne toute l’année, du lundi au samedi (hors jours fériés).

Il suffit de réserver le trajet de votre choix au plus tard la veille avant 17h (vendredi avant 17h pour le lundi suivant) pour garantir votre trajet.

Un minibus vient vous chercher à l’arrêt le plus proche de chez vous et vous déposera au point d’intérêt choisi.

⚠️ Les scolaires n’ont pas accès au service pour les trajets réalisés dans le cadre de leurs études. Ils peuvent l’utiliser pour leurs loisirs le mercredi après-midi, samedi ou pendant les vacances scolaires.

Zones desservies par la Navette L'VA

La Navette L'va est répartie en 4 zones géographiques.

Chaque zone propose, en moyenne, une dizaine d’arrêts pour vous connecter facilement vers vos lignes régulières ou vos points d’intérêts.



Pour voyager d’une zone vers une autre, il est nécessaire de prendre une correspondance (et acheter un ticket Mobi supplémentaire si l’ensemble du trajet dépasse 1h).

Les arrêts de montée et descente dans les différentes communes sont identiques à ceux du Transport à la Demande.Retrouvez les horaires et arrêts desservis en cliquant ci-dessous :

Tarifs de la navette L'VA

Le tarif de la navette L'VA est le même que le bus : ticket « Mobi » à 1,20€, valable 1h sur tout le réseau L’va. L’achat du titre est possible auprès du conducteur ou par SMS (envoyez « MOBI » au 93700).

✅ Les abonnements Mobilib sont également acceptés à bord de la Navette.

Si vous êtes non imposable sur le revenu, vous pouvez bénéficier du «Mobilib’ annuel» gratuit (renseignements auprès du CCAS de votre commune).

Réservez votre navette L'VA

Pour réservez votre navette L'VA, suivez les étapes suivantes :

1. Préparez votre déplacement

Choissisez l’arrêt de montée le plus proche (communiqué par l’hôtesse si la réservation est faite par téléphone ou email, ou sélectionné par vos soins si la réservation est faire sur le site Internet).

⚠️ Pour votre 1ère réservation, contactez de préférence une de nos hôtesses par téléphone, elle vous communiquera l’arrêt le plus proche de chez vous.

Vérifiez le point d’intérêt ainsi que l’horaire auquel vous souhaitez être déposé.

2. Réservez

- Par email à lvassurdemande@ratpdev.com

- Par téléphone au 0810 414 909 (0.05 € / appel + prix de l'appel) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

- A compter du 25 avril : par Internet

Lors de votre première réservation, vous devrez transmettre votre nom, prénom, adresse, téléphone, date de naissance et email.

Selon l’horaire choisi, un horaire estimé de prise en charge vous sera transmis lors de la réservation.

Si vous réalisez un aller-retour, 2 réservations sont nécessaires.

Vous pouvez effectuer plusieurs réservations pour des trajets quotidiens

3. Voyagez en navette L'VA

Venez à l’arrêt 5 minutes avant l’heure du rendez-vous confirmé par sms.

La navette vous dépose au point d’intérêt à l’horaire que vous avez sélectionné

4. Comment annuler ma navette L'VA ?

Vous devez prévenir la veille avant 17h ou, au plus tard, 2 heures avant votre départ, par téléphone ou via le site Internet.

Consultez le règlement complet d’utilisation de la Navette L'VA

Navette L'VA PMR

La Navette L’va PMR (Personne à Mobilité Réduite) est un service de transport collectif pour les personnes résidant sur les 30 communes de Vienne Condrieu Agglomération et présentant un handicap moteur mentionné ci-dessous :

personnes se déplaçant uniquement en fauteuil roulant

personnes mal voyantes titulaires de la carte cécité étoile verte.

L’va Service PMR vous assure un transport de porte à porte. Les sites d’origine et de destination doivent être accessibles.

Pour des raisons de sécurité, le personnel L’va Service PMR se limite à l’accueil lors de votre montée et de votre descente du véhicule.

Le conducteur ne peut pas changer son trajet initial et ne peut faire de halte durant le parcours à la convenance de l’utilisateur.

Vous pouvez être accompagné :

Soit par un accompagnateur obligatoire gratuit : La nécessité de sa présence est établie lors de l’établissement de la carte d’ayant-droit. Il doit être majeur et autonome. Son voyage doit être réservé lors de la prise de commande de la course.

: La nécessité de sa présence est établie lors de l’établissement de la carte d’ayant-droit. Il doit être majeur et autonome. Son voyage doit être réservé lors de la prise de commande de la course. Soit par un accompagnateur payant : Membre de votre famille, ami, valide et autonome, il voyage à vos côtés. Il doit posséder un titre de transport et sera autorisé à vous à vous accompagner dans la limite des places disponibles.

Avant toute réservation, vous devez avoir préalablement établi votre carte d'ayant droit.

Pour ce faire, il est nécessaire de faire une demande et d'envoyer les justificatifs requis à :

Vienne Mobilités – L’va Service PMR - 553 rue du Champ de Courses 38780 Pont-Evêque

Justificatifs obligatoires pour la carte ayant droit PMR L'VA :

Si tel est le cas : une attestation certifiant qu’un accompagnateur est nécessaire pour vos déplacements

Une photo d’identité

Vos coordonnées (nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email)

Un justificatif attestant de la nécessité d’un fauteuil roulant la copie de la carte d’invalidité portant la mention «cécité»

La société Vienne Mobilités vous adressera votre carte d’ayant-droit à domicile sous huitaine. Un numéro de client vous sera ainsi attribué. Vous devrez le communiquer lors de chaque réservation.