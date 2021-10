itinisère - Publié le 04/10/2021

En raison d'un mouvement social interprofessionnel le 05/10, les réseaux TAG, cars Région et TER AURA sont perturbés.

Réseau TAG

En raison d'un mouvement social national qui affecte une partie des personnels de la SEMITAG, le réseau TAG sera perturbé ce mardi 5 octobre. Les horaires détaillés par lignes seront disponibles ici , au plus tard le lundi 4 octobre à 19 h.

Par ailleurs, les manifestations prévues en centre-ville de Grenoble pourront entraîner des interruptions ou déviations de ligne à partir de 9h30.Vous retrouverez les conditions de circulation en direct sur www.tag.fr/infotrafic

Retour à la normale : mercredi 6 octobre, pour l'ensemble des lignes.

Lignes de Tramway - Fonctionnement de 6h à 20h

Lignes Fréquences moyennes Horaires de circulation (premiers et derniers départs des terminus) 1 tram toutes les 6 min Premier départ de L'Étoile à 5 h 53- 1er départ de Grand'place vers La Poya à 5 h 20

Premier départ de La Poya à 6 h 00 - 1er départ de Polesud - Alpexpo vers L'Étoile à 5 h 33



Dernier départ de L'Étoile à 20 h 47

Dernier départ de La Poya vers Denis Papin à 20 h 45

Dernier départ de La Poya vers Grand'place à 20 h 39 1 tram toutes les 10 min Premier départ de Plaine des Sports à 5 h 17

Premier départ d'Oxford à 6 h 00



Dernier départ de Plaine des Sports à 20 h 00

Dernier départ d'Oxford à 20 h 40 1 tram toutes les 10 min Premier départ de Condillac - Universités à 5 h 15

Premier départ du Prisme à 6 h 00



Dernier départ de Condillac - Universités à 20 h 00

Dernier départ du Prisme à 20 h 40 1 tram toutes les 30 min Premier départ des Taillées à 5 h 45

Premier départ d'Hector Berlioz vers Étienne Grappe à 6 h 00



Dernier départ des Taillées à 19 h 48

Dernier départ d'Étienne Grappe à 20 h 05 1 tram toutes les 8 min Premier départ de Louise Michel à 6 h 13 - 1er départ de Condorcet vers Palluel à 5 h 29

Premier départ de Palluel à 6 h 00



Dernier départ de Louise Michel à 20 h 00

Dernier départ de Palluel à 20 h 40 (limité à Condorcet)

Arrêt progressif des lignes de Tramway à partir de 19 h 30.

Lignes Chrono - Fonctionnement de 06h à 19h

Lignes Fréquences moyennes Horaires de circulation (premiers et derniers départs des terminus) 1 bus toutes les 15 min



Maupertuis non desservi

(reportez-vous à Béalières) Premier départ de Maupertuis à 6 h 37

Premier départ de Cité Jean Macé à 6 h 37



Dernier départ de Maupertuis à 18 h 52

Dernier départ de Cité Jean Macé à 18 h 52 1 bus toutes les 8 min Premier départ de Pont Rouge à 6 h 10

Premier départ de Louise Michel à 6 h 28



Dernier départ de Pont Rouge à 19 h 35

Dernier départ de Louise Michel à 19 h 50 1 bus toutes les 10 min Premier départ de Centre du Graphisme à 6 h 06

Premier départ du Victor Hugo à 6 h 30



Dernier départ de Centre du Graphisme à 19 h 49

Dernier départ de Victor Hugo à 20 h 11 1 bus toutes les 10 min Premier départ du Verderet à 6 h 14

Premier départ de Victor Hugo à 6 h 30



Dernier départ du Verderet à 19 h 53

Dernier départ de Victor Hugo à 20 h 17 1 bus toutes les 17 min Premier départ d'Universités - Biologie à 6 h 30

Premier départ de Palais de Justice - Gare à 6 h 30





Dernier départ d'Universités - Biologie à 19 h 10

Dernier départ de Palais de Justice - Gare à 19 h 10 1 bus toutes les 15 min Premier départ d'Oxford à 6 h 05

Premier départ d'Henri Wallon à 6 h 05



Dernier départ d'Oxford à 19 h 05

Dernier départ d'Henri Wallon à 19 h 17 1 bus toutes les 19 min

Universités-IUT-UFRAPS non desservi

(reportez-vous à Béalières) Premier départ de Universités - Biologie à 7 h 00

Premier départ de Comboire à 7 h 00



Dernier départ de Universités - Biologie à 19 h 00

Dernier départ de Comboire à 19 h 00 Arrêt progressif des lignes Chrono à partir de 18 h 30 Lignes Proximo - Fonctionnement de 6h à 19h Lignes Fréquences moyennes Horaires de circulation (premiers et derniers départs des terminus) 1 bus toutes les 15 min Premier départ de Maisons Neuves à 6 h 59

Premier départ des Alloves à 7 h 01



Dernier départ de Maisons Neuves à 19 h 12

Dernier départ des Alloves à 19 h 09 1 bus toutes les 25 min Premier départ du Lycée du Grésivaudan à 7 h 00

Premier départ de Cimetière Intercommunal à 6 h 49



Dernier départ du Lycée du Grésivaudan à 19 h 05

Dernier départ de Cimetière Intercommunal à 18 h 54 Circule normalement Premiers et derniers départs habituels Circule normalement Premiers et derniers départs habituels 1 bus toutes les 18 min

Terminus à MontFleury Premier départ de Montfleury à 6 h 50

Premier départ de Gendarmerie à 6 h 42



Dernier départ de Montfleury à 19 h 08

Dernier départ de Gendarmerie à 19 h 00 1 bus toutes les 25 min Premier départ de Village à 7 h 00

Premier départ de L'Ovalie à 6 h 48



Dernier départ de Village à 19 h 11

Dernier départ de L'Ovalie à 19 h 19 1 bus toutes les 20 min Premier départ de La Rive à 7 h 00

Premier départ d'Hôtel de Ville à 7 h 00



Dernier départ de La Rive à 19 h 00

Dernier départ d'Hôtel de Ville à 19 h 00 Circule normalement Premiers et derniers départs habituels 1 bus toutes les 18 min Premier départ de St-Égrève Gare à 6 h 40

Premier départ d'Oxford à 6 h 40



Dernier départ de St-Égrève Gares à 19 h 00

Dernier départ d'Oxford à 19 h 00 Circule normalement Premiers et derniers départs habituels 1 bus toutes les 15 min Premier départ des Saillants à 7 h 00

Premier départ de Colonel Dumont à 7 h 00



Dernier départ des Saillants à 18 h 51

Dernier départ de Colonel Dumont à 18 h 53 Circule normalement Premiers et derniers départs habituels

Lignes Flexo



Les lignes Flexo circulent normalement. Premiers et derniers départs habituels

Réseau cars Région

L.PVSAA : départs non effectués mardi 5 octobre



Mardi 5 octobre, suite à un mouvement social national, le départ à 7h53 de Roussillon en direction de Ville-sous-Anjou et le départ à 16h05 de Ville-sous-Anjou en direction de Roussillon ne seront pas effectués sur la ligne PVSAA.

L.PBOUA : départs non effectués mardi 5 octobre



Mardi 5 octobre, suite à un mouvement social national, le départ à 8h05 de Bouge Chambalud en direction de Bouge Chambalud et le départ à 16h45 de Bouge Chambalud en direction de Bouge Chambalud ne seront pas effectués sur la ligne PBOUA

L.ROU01 : départs non effectués mardi 5 octobre



Ce mardi 5 octobre, suite à mouvement social sur la ligne ROU01, les départs à 7h08 de Ville-sous-Anjou en direction du Péage-de-Roussillon, à 7h10 de la Chapelle-de-Surieu en direction du Péage-de-Roussillon, à 7h12 de Saint-Romain-de-Surieu en direction du Péage-de-Roussillon et le départ à 7h53 de Ville-sous-Anjou en direction de Salaise-sur-Sanne ne seront pas effectués.

L.ROU02 : départs non effectués mardi 5 octobre



Mardi 5 octobre, suite à un mouvement social national, les départs à 7h05 et à 7h53 de Chanas en direction de Peage-de-Roussillon et Salaise sur Sanne ne seront pas effectués sur la ligne ROU02.

L.ROU03 : départs non effectués mardi 5 octobre



Mardi 5 octobre, suite à un mouvement social national, le départ à 6h55 de Sonnay en direction Le Péage-de-Roussillon et le départ à Bouge Chambalud à 7h55 en direction de Salaise-sur-Sanne ne seront pas effectués sur la ligne ROU03.

L.ROU04 : départs non effectués mardi 5 octobre



Mardi 5 octobre, suite à un mouvement social national, les départs à 7h20 et à 7h25 de Saint-Clair-du-Rhône en direction de Roussillon et Saint-Maurice-l'Exil ne seront pas effectués sur la ligne ROU04.



L.ROU05 : départ non effectué mardi 5 octobre



Mardi 5 octobre, suite à un mouvement social national, le départ d'Assieu à 7h10 en direction de Saint-Maurice-l'Exil ne sera pas effectué sur la ligne ROU05. Les départs de Cheyssieu à 7h20 et 7h22 en direction de Le Péage-de-Roussillon et Saint-Maurice-l'Exil ne seront pas effectués sur la ligne ROU05.

Réseau TER AURA

En raison d'un mouvement social national interprofessionnel, le plan de transport est adapté sur certaines lignes TER. Retrouvez ci-dessous les programmes de circulation pour les lignes concernées :