Publié le 07/04/2023

Organisé durant tout le mois, l’action « Mai à vélo » revient cette année pour sa 3ème édition. L’objectif de ce mouvement national est de promouvoir la mobilité à vélo. Le thème de cette année ? « Un mois pour adopter le vélo…pour la vie ». Initié en 2020 par le ministère de la transition écologique et le ministère des sports, Mai à vélo est aujourd’hui porté par un collectif du même nom regroupant 14 organisations et de nombreux événements sont programmés partout en France.

Participer à Mai à vélo

Vous vous demandez peut-être qui peut participer au mouvement Mai à vélo ? Et bien tout le monde ! Si de nombreux événements sont organisés partout en France, le mouvement propose également des challenges de distance à vélo auxquels les associations, entreprises, écoles ou encore collectivités peuvent participer en communautés. Le principe est simple : tous les kilomètres sont enregistrés sur l’application Géovélo. A la fin du mois, des classements locaux et nationaux sont établis selon le type d’entité, sa taille et sa zone géographique. Pour participer, l’inscription sur l’application Géovélo est obligatoire et si possible, avant le début du mois de mai afin de prendre en compte tous les kilomètres réalisés durant cette période complète.

La nouveauté de cette année ? vous avez la possibilité de suivre votre trajet sur une autre application GPS vélo, comme Garmin par exemple, pour ensuite importer vos résultats sur Géovélo pour qu’ils soient comptabilisés.

Evénements organisés en Isère

Consultez quelques événements programmés en Isère :

ROULAVELO : Répar’ensemble/Escape Game/Fresque de la mobilité

Le 6 mai 2023 à partir de 14h à Saint-Marcellin. Retrouvez 3 événements gratuits en un seul lieu !

Répar’ensemble : les bénévoles de Roulavélo vous aident à réparer ou réviser votre vélo.

Escape Game : découvrez les mystères de l’atelier de pépé Pignon lors d’un Escape Game (réservation conseillée, durée de 30 min).

Fresque de la mobilité : découvrez l’impact de nos déplacements sur l’environnement de manière ludique et apprenez comment réduire votre empreinte carbone.

Idéal en famille, très facile.

Cyclotouristes Matheysins

Le 21 mai à partir de 9h à La Mure.

Au programme :

Sorties vélo route de 30 km et VTT de 15 km encadrées par les animateurs club des Cyclotouristes Matheysins.

Parcours de maîtrise du vélo (place des Capucins)

Prêt de vélos, casques et gants.

Idéal en famille, très facile.

Vous pouvez également retrouver dès maintenant tous les événements recensés en Isère à ce lien.

Pratiquer le vélo : ses avantages

La pratique du vélo pour vos déplacements quotidiens comporte de nombreux avantages (pas que écologique 🍃)

Écologique, bénéfique pour la santé, le vélo répond aux enjeux économiques, sociaux et sanitaires de nos territoires :

Evite l’engorgement des villes, allège les transports en commun et améliore la qualité de l’air.

Permet une activité physique régulière qui contribue au renforcement du système immunitaire.

Offre une liberté de déplacement unique.

Véhicule des valeurs de partage et de plaisir autour de ses différents usages.

Moyen de transport économique qui permet de se déplacer en limitant son impact carbone.

Alors, prêt à sortir votre vélo ?

Pour tous vos déplacements, pensez à consulter itinisère !