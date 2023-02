Date Commune Détails Contact

18 février 2023 Grenoble Carnaval 2023 "Musique en couleurs" à 13h30 au Centre de Loisirs Enfance et Famille

Ateliers maquillage et percussions.

Départ de la déambulation à 15h et clôture en musique à 17h dans le parc du Bois d'Artas avec la Batucada Kann'a vaval Maison des Habitant-es du Bois d'Artas : 04.76.17.00.37

21 février 2023 Fontaine Carnaval de Fontaine 2023

Déambulation en musique. Départ à 18h de l'Hôtel de ville et arrivée à 19h à l'espace Jules Vallès.

Prapoutel Grand Carnaval

A 15h30 à Les 7 Laux, Prapoutel

Grand carnaval avec prêt de costumes à l'entrée des pistes pour les skieurs, distribution de bugnes et fanfare.

Gratuit Office de Tourisme des 7 Laux : 04.76.08.17.86

Auris-en-Oisans Mardi Gras

De 16h à 20h sur la Place de Orgières

Pour mardi gras, il faudra se mettre sur son 31. L'équipe animation propose un atelier maquillage, suivi d'un défilé déguisé ou maquillé avec l'équipe animation et sa fanfare.

Gratuit Office de Tourisme d'Auriz-en-Oisans :

04.76.80.13.52

Villard-Reculas Carnaval, kermesse et pop corn

De 15h30 à 18h sur la Place Bernard Barlerin

Au programme : kermesse, maquillages, pop corn, ballons et confettis pour cet après-midi…

Gratuit Office de Tourisme de Villard-Reculas:

04.76.80.45.69

Le Versoud Carnaval des écoles du village

A 17h au Restaurant scolaire Jules Ferry.

Venez parader joyeusement dans les rues du Versoud avec les enfants du périscolaire accompagnés de Monsieur Carnaval et de musique. Le tout sera accompagné d’un petit goûter. CCAS du Versoud : 04.76.77.52.14

23 février 2023 Le Versoud Carnaval des écoles de Pruney

A 17h au Restaurant scolaire de la Maison Gérard Philippe.

Venez parader joyeusement dans les rues du Versoud avec les enfants du périscolaire, accompagnés de M. Carnaval et de musique. Le tout sera accompagné d’un petit goûter. CCAS du Versoud : 04.76.77.52.14

25 février 2023 Apprieu A 15h à la Salle l'Envol

Animations : Close-up de magie, stand photos, mascotte, maquillage pour enfants, jeux et parcours. A 17 h, défilé. A 18 h, embrasement de Mr Carnaval. A 18 h 15, lâcher de lanternes lumineuses. A 18 h 30, vente à emporter (10 € la part). soudesecolesapprieu@gmail.com

Tullins A 15 h, déambulation musicale. Départ du défilé de la place de la Mairie. Direction le parc de la mairie. Animé par la batucada. A 16 h, le procès de Carmentran : Monsieur carnaval sera brûlé au parc. Buvette & gourmandises proposées par les jeunes.

Saint-Laurent-du-Pont De 10 h à 12 h à la ludothèque, jeux et choix des déguisements. De 13 h 30 à 15 h 30 au centre social des pays du Guiers, jeux en bois et maquillages. A 15 h 30, défilé de l'école de musique, accompagnée par les élèves de la Plaine, Notre Dame en Chartreuse et Claude Degaspéri. Centre Social des Pays du Guiers :

04.76.55.40.80

Vourey Les enfants ainsi que leur parents sont invités à se vêtir de leurs plus beaux costumes et à participer à la déambulation entre le parc municipal et le château de Val Marie. Rdv à 15 h devant le gymnase. Au retour, Monsieur Carnaval sera brûlé. Buvette & petite restauration sous l'auvent du gymnase.

1er mars 2023 Chamrousse Chamrousse fête Mardi Gras

De 9h à 18h à la Galerie commerciale, Avenue du Père Tasse.

Maquillage, goûter, défilé avec la mascotte, élection du plus beau déguisement. Réduction sur les forfaits pour toute personne déguisée de la tête aux pieds.

Gratuit Office de Tourisme de Chamrousse : 04.76.89.92.65

17 mars 2023 Poliénas De 15 h à 16 h 30 sur la place du village, nous brûlerons les créations des enfants de l'école, accompagnés de leurs maîtresses et des parents. Buvette. A 18 h 30 à la salle des fêtes, soirée déguisée avec boissons, fish and chips, live music avec Kalingaz et DJarkos. soudepolienas@yahoo.fr