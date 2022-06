itinisère - Publié le 15/06/2022

L'Etape du Tour de France

La 30e édition de l’Étape du Tour de France se tiendra le 10 juillet 2022 sur le parcours de la 12e étape du Tour de France, entre Briançon et l’Alpe d’Huez, soit 167 km de route avec plus de 4 700 mètres de dénivelé positif cumulé, incluant les ascensions aux cols du Galibier et de la Croix de Fer.

Pour la quatrième arrivée de « l’Étape du Tour de France » à l’Alpe d’Huez, il s’agit d’une expédition forte en symboles historiques, le tracé reprenant celui du Briançon-Alpe d’Huez de 1986, lorsque Bernard Hinault a remporté la dernière étape de sa carrière sur le Tour de France.

Découvrez le parcours détaillé de l’Etape du Tour de France 2022

Perturbations sur les routes départementales - L'ETAPE DU TOUR DE FRANCE

COUPURES DE ROUTES : Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

LOCALISATION DATE



Heure début Heure fin ❌ D526 De la limite avec la Savoie jusqu'au Rivier d'Allemond 9h30 17h45 ❌ D1091 De Rochetaillée jusqu'au pied de la montée vers l'Alpe d'Huez 10h30 18h30 ❌ D211 La montée vers l'Alpe d'Huez 10h30 20h30

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

DEVIATION :

⚠️➡️ Une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes :

Les usagers circulant en direction de Briançon devront suivre l'itinéraire empruntant la RN 85 depuis Vizille (Isère) en direction de Gap, via La Mure et le col Bayard puis la RN 94 en direction de Briançon sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

Les usagers en provenance de Briançon, et circulant en direction de Grenoble, devront suivre la R.N. 94 via Gap (Hautes Alpes) puis la RN85 en direction de Grenoble, via le col Bayard et La Mure, sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter, depuis la R.N. 85 à la Mure, la RD 529 via St Georges de Commiers.

STATIONNEMENT :

Le stationnement des véhicules est interdit du vendredi 09 juillet 2022 à 12h00 au lundi 11 juillet 2022 à 6h00 :

Sur la RD526 entre le carrefour RD526/RD43A après le hameau du Verney sur la commune de Vaujany jusqu’à la limite avec le département de la Savoie (zones de risques de chutes de pierres).

Sur la RD1091 entre le giratoire Nord (RD1091 / RD091B) et le giratoire Sud (RD1091 /RD211). Le stationnement est réservé à l’organisation de l’Etape du Tour de France sur les aires de repos ainsi que sur les voies d’évitement des giratoires.

Sur la RD211, le stationnement est interdit sur la voie d’évitement ainsi que sur le giratoire sud et sur le parking, mise en place du barriérage par la commune de Bourg-d’Oisans.

Sur la RD211, montée de l’Alpe d’Huez, dès le pont sur la Romanche au pied de la montée de l’Alpe-d’Huez (virage 21), entre les virages 8 et 9 et entre le carrefour RD211/RD211F et la station de l’Alpe-d’Huez

Sur la RD526, entre le Rivier d’Ornon jusqu’au hameau de la Paute (zones de risques de chutes de pierres).

Toutes les interdictions de stationnement prennent fin sur décision des forces de l’ordre au plus tard le lundi 11 juillet 2022 à 6h00.

Perturbations sur le réseau cars Région - L'ETAPE DU TOUR DE FRANCE

L’itinéraire de course étant emprunté par les lignes de transports en commun Cars Région, ces lignes seront donc perturbées. Les informations sont à venir.

Consultez les perturbations sur le réseau cars Région