itinisère - Publié le 02/04/2021

Les réseaux de transport TAG, Transisère, RUBAN, L'VA et TOUGO adaptent leurs offres en raison du confinement.

TAG

Le réseau TAG adapte les horaires de certaines lignes :

Pour accompagner la reprise de l'école le 26 avril, la desserte des écoles primaires et maternelles est assurée aux horaires habituels pour les lignes 60, 61, 70 et Sacado.

en journée, les fréquences de passages sont modifiées en semaine (du lundi au vendredi) sur les lignes de Tram D et E, les lignes Chrono C1, C2, C3, C4, C6, C7 et les lignes Proximo 13, 14, 16, 19, 21, 22 et Flexo 42.

en soirée, les dispositions prises en raison du couvre-feu restent valables (diminution progressive de la fréquence des passages à partir de 19 h, du lundi au dimanche, avec un dernier passage aux environs de 20 h 30 au centre-ville pour les lignes Tram et Chrono).

Les navettes de soirée Mobilité Soignants sont maintenues, du lundi au dimanche.

Suite aux dernières mesures sanitaires, le réseau TAG applique les horaires de « semaine en vacances scolaires » aux lignes suivantes : de «semaine en vacances scolaires» aux lignes suivantes : 12, 20, 23, 25, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70

Transisère

Le réseau bascule en période de vacances scolaires pour 4 semaines, du 6 au 30 avril.

La circulation des autocars desservant les établissements scolaires est suspendue. Le rétablissement de la circulation des autocars scolaires pour les classes de maternelles et primaires aura lieu dès le 26 avril 2021.

A compter du 26 avril (jusqu'au 2 mai inclus) et afin de garantir le transport de tous, la Région a souhaité un retour à l’offre habituelle circulant en période scolaire pour le réseau Transisère. Seuls les départs spécifiques collèges et lycées ne circuleront pas contrairement aux cars concernant les maternelles et primaires, qui seront quant à eux bien assurés .

RUBAN : du 26 au 30 avril 2021

Lignes régulières :

Les lignes RUBAN circulent selon les horaires de période scolaire

Fiches horaires :

Lignes scolaires :

Les doublages scolaires des lignes régulières sont supprimés.

Les lignes suivantes circulent normalement : Ecole Pré-Bénit, Veil-Rostand, PCRAA, PEPAA, PSAVA, Primaires Satolas.

La ligne PBVH circulent avec des horaires adaptées : Ligne-PBVH-26-avril.pdf

Les lignes régulières à vocation scolaires ne circulent pas durant cette période.

Lignes supprimées :

Allende

Aubry

Cassin Delorme

Externat Ste Marie

Mozas

Espinassay Montjay

Hawking 1 à 6

BJA01

BJA02

Del 01

Niv 01

VER 04

1021

1131

1141

1390

2091

Points Infos RUBAN :

Les agences commerciales de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et l'Isle d'Abeau conservent leurs horaires de fonctionnement habituels.

Centrale de réservation :

La centrale de réservation conserve ses horaires de fonctionnement habituels.

TouGo