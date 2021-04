itinisère - Publié le 02/04/2021

TAG

Le réseau TAG adapte les horaires de certaines lignes :

en journée, les fréquences de passages sont modifiées en semaine (du lundi au vendredi) sur les lignes de Tram D et E, les lignes Chrono C1, C2, C3, C4, C6, C7 et les lignes Proximo 13, 14, 16, 19, 21, 22 et Flexo 42.

en soirée, les dispositions prises en raison du couvre-feu restent valables (diminution progressive de la fréquence des passages à partir de 19 h, du lundi au dimanche, avec un dernier passage aux environs de 20 h 30 au centre-ville pour les lignes Tram et Chrono).

Les navettes de soirée Mobilité Soignants sont maintenues, du lundi au dimanche.

Transisère

Le réseau bascule en période de vacances scolaires pour 4 semaines, du 6 au 30 avril.

La circulation des autocars desservant les établissements scolaires est suspendue. Le rétablissement de la circulation des autocars scolaires pour les classes de maternelles et primaires aura lieu dès le 26 avril 2021.

RUBAN

En raison des annonces gouvernementales du 31/03, le fonctionnement du réseau RUBAN est modifié pour la période du 06/04 au 09/04.

Lignes régulières : Le réseau RUBAN fonctionne selon les horaires période scolaire.

Fiches horaires :

Ligne A - Ligne-A.pdf ( 722.87 kb)

Ligne B -Ligne-B.pdf ( 518.93 kb)

Ligne D - Ligne-D.pdf ( 533.59 kb)

Ligne E - Ligne-E.pdf ( 561.65 kb)

Lignes scolaires :

Les doublages scolaires des lignes régulières sont supprimés : ligne A, B, D et E.

Les lignes régulières à vocation scolaires ne circulent pas durant cette période.

Les lignes concernées sont les suivantes : Ecole Pré-Bénit, PBVH, Allende, Aubry, Cassin-Delorme, Externat Ste Marie-Vinci, Veil-Rostand, Mozas, Hawking 1 à 6, Del01, BJA01, BJA02, NIV01, PCRAA, PEPAA, PSAVA, VER04, 1141, Primaires Satolas, 1021, 1131, 1390, 2091.

Points Infos RUBAN : Les agences commerciales de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et l'Isle d'Abeau conservent leurs horaires de fonctionnement habituels.

Centrale de réservation : La centrale de réservation conserve ses horaires de fonctionnement habituels.

Transaltitude

Suite aux annonces du gouvernement, les lignes Transaltitude seront suspendues à partir du 05/04/2021.

L'offre prévue le week-end du 03/04 et 04/04 pour Les 2 Alpes et l'Alpe d'Huez fonctionnera normalement.

TouGo