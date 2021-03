itinisère - Publié le 18/03/2021

Nouveaux valideurs, disparition des tickets à bande magnétique, titres 10 trajets disponibles sur carte OùRA… Zoom sur les changements du réseau TAG.

Nouveaux valideurs sur le réseau TAG !

Depuis décembre 2020, le réseau TAG modernise son système billettique ! De nouveaux valideurs sont installés dans les bus et en stations tram. Aucun changement pour les détenteurs de la carte OùRA. Si vous possédez des tickets magnétiques, utilisez les anciens valideurs qui cohabitent pendant cette phase de transition.

Crédit photo : TAG

Les tickets à bande magnétique vont disparaitre en mai 2021 !

En mai 2021, les tickets à bande magnétique disparaitront pour laisser leur place aux tickets QR-Code.

Progressivement, entre janvier et mai 2021, le ticket magnétique 10 voyages ne pourra plus être acheté aux distributeurs automatiques de titres dans les bus et stations tram. Il restera quelque temps disponible en Relais TAG (jusqu'à épuisement des stocks).

Un dispositif d'échange sera également proposé très prochainement. Le titre 10 voyages et 10 voyages Access sont déjà disponibles avec l'application PASS'Mobilités et sur carte OùRA.

Les tickets 1 voyages, 10 voyages, Visitag sont désormais disponibles sur votre carte OùRA !

Depuis février 2021, la vente des titres 10 voyages sur les distributeurs automatiques des stations bus et tram ainsi qu’en Agences de Mobilité s’effectue sur une carte OùRA. Cette mesure est le fruit du plan de modernisation du système billettique du réseau TAG.

Les tickets 1 voyage et Visitag sont également disponible sur votre carte OùRA.

Vous pouvez acheter la carte OùRA (5€) en stations bus et tram (carte anonyme) ou en Agences de Mobilité (carte nominative).

Vous n’avez pas de carte OùRA et vous souhaitez vous procurer un titre de 10 voyages sur votre carte OùRA depuis une station bus ou tram ? Voici la démarche à suivre :Acheter un premier titre 10 voyages au distributeur : 19,50€Lors de votre premier achat, le distributeur vous délivrera une carte OùRA anonyme sur laquelle le titre 10 voyages sera chargé.Il vous sera donc facturé un montant de 19,50 € : 14,50 € prix pour le titre 10 Voyages et 5 € prix de la carte OùRA anonyme.Pour les futurs rechargements, seul le montant du titre 10 voyages sera à régler, soit 14, 50 €.

Vous avez une carte OùRA et vous souhaitez vous procurer un titre de 10 voyages sur votre carte OùRA depuis une station bus ou tram ? Voici la démarche à suivre :Recharger un titre 10 voyages sur votre carte OùRA : 14,50 €Pour recharger votre carte OùRA (anonyme ou nominative) rendez-vous sur un distributeur automatique de titre et posez directement votre carte sur l'emplacement carte de transport (symbole sans contact).Laissez-vous ensuite guider à l'écran.Cet achat sera vous sera facturé 14,50 €.

Les avantages de la carte OùRA

Adopter la carte OùRA c’est :