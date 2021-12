itinisère - Publié le 02/12/2021

Le réseau TAG gratuit les 18, 19 et 24 décembre

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise ou (SMMAG) et la Métropole de Grenoble proposent des mesures attractives en faveur des transports en commun et du stationnement.

Ainsi, le réseau Tag sera totalement gratuit les samedi 18, dimanche 19 et vendredi 24 décembre.

Le ticket unitaire du réseau TAG valable toute la journée les 4,5, 11, 12 et 31 décembre

Le ticket unitaire (1,60 euros) sera valable toute la journée les samedis et dimanches 4 et 5 décembre, les 11 et 12 décembre ainsi que le vendredi 31 décembre.

Stationnement gratuit dans les parkings Park Grenoble Alpes Métropole

Pour les voitures

Parking Presqu’île : gratuité totale tous les week-ends de décembre.

tous les week-ends de décembre. Parking Mistral-Mairie : gratuité totale tous les week-ends de décembre.

tous les week-ends de décembre. Parking Notre Dame-Musée : 1h gratuite tous les week-ends de décembre.

tous les week-ends de décembre. Parking Victor Hugo : 1h gratuite tous les week-ends de décembre.

tous les week-ends de décembre. Préfecture – Les Halles : 1h gratuite tous les week-ends de décembre.

Pour les vélos

Parking Grenette-Téléphérique : gratuité totale des consignes vélos tous les week-end de décembre.

des consignes vélos Parking Lafayette : gratuité totale des consignes vélos tous les week-ends de décembre.

des consignes vélos Parking Victor Hugo : gratuité totale des consignes vélos tous les samedis de décembre.