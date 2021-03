itinisère - Publié le 19/03/2021

En raison de la fréquentation plus faible à certaines heures, les horaires en semaine de certaines lignes du réseau TAG sont adaptés à partir du lundi 22 mars.

Les lignes TAG aux horaires adaptés

En journée, les fréquences de passages sont modifiées en semaine (du lundi au vendredi) sur les lignes de Tram D et E, les lignes Chrono C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et les lignes Proximo 13, 14, 16, 19, 21, 22 et Flexo 42.

En soirée, les dispositions prises en raison du couvre-feu restent valables (diminution progressive de la fréquence des passages à partir de 19 h, du lundi au dimanche, avec un dernier passage à 20 h 30 au centre-ville pour les lignes Tram et Chrono).

Les navettes de soirée (Mobilité Soignants) sont maintenues, du lundi au dimanche.

Les lignes de TRAM concernées

Lignes En semaine, du lundi au vendredi En soirée, du lundi au dimanche Le samedi et dimanche TRAM D La ligne D circule avec une fréquence de 12 à 15 minutes.

Les derniers départs s'effectuent vers 20h30.



La ligne circule aux horaires habituels en journée. TRAM E La ligne E circule avec une fréquence de 5 à 8 minutes.



Les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Des navettes de soirée effectuent des départs supplémentaires. Plus d'infos : TAG met en place des navettes pour les soignants. La ligne circule aux horaires habituels en journée.

Les lignes Chronos concernées

Lignes En semaine, du lundi au vendredi En soirée, du lundi au dimanche Le samedi et dimanche C1 La ligne C1 circule avec une fréquence de 7 à 12 minutes (14 à 24 minutes entre les Béalières et Maupertuis, Pré de l'Eau). En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Le samedi, la ligne circule avec une fréquence 12 minutes et le dimanche avec une fréquence de 30 minutes. C2 La ligne C2 circule avec une fréquence de 6 à 8 minutes. En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Le samedi et le dimanche, la ligne circule aux horaires habituels en journée. C3 La ligne C3 circule avec une fréquence de 7 à 10 minutes.



En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Des navettes de soirée effectuent des départs supplémentaires. Le samedi, la ligne circule avec une fréquence 12 minutes et le dimanche avec une fréquence de 30 minutes. C4 La ligne C4 circule avec une fréquence de 7 à 10 minutes. En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Le samedi, la ligne circule avec une fréquence 12 minutes et le dimanche avec une fréquence de 30 minutes. C5 La ligne C5 circule avec une fréquence de 8 à 10 minutes. En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Le samedi, la ligne circule avec une fréquence 12 minutes et le dimanche avec une fréquence de 30 minutes. C6 La ligne C6 circule avec une fréquence de 10 à 12 minutes. En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Le samedi, la ligne circule avec une fréquence 12 minutes et le dimanche avec une fréquence de 30 minutes. C7 La ligne C7 circule avec une fréquence de 10 à 12 minutes. En soirée, du lundi au dimanche, les derniers départs s'effectuent vers 20h30. Le samedi, la ligne circule avec une fréquence 12 minutes et le dimanche avec une fréquence de 30 minutes.

Les lignes Proximo concernées

Lignes En semaine, du lundi au vendredi En soirée, du lundi au dimanche Le samedi et dimanche 13 La ligne 13 circule avec une fréquence de 15 à 20 minutes avec des bus supplémentaires en heures de pointe. - Le dimanche, la ligne circule avec une fréquence de 60 minutes. 14 La ligne 14 circule avec une fréquence de 20 à 30 minutes. - Le samedi, la ligne circule avec une fréquence de 30 minutes et le dimanche avec une fréquence de 60 minutes. 16 La ligne 16 circule avec une fréquence de 15 à 20 minutes (30 à 40 minutes entre les arrêts Montfleury et Lycée du Grésivaudan). Le samedi, la ligne circule avec une fréquence de 20 minutes (40 minutes entre les arrêts Montfleury et Lycée du Grésivandan). Le dimanche, la ligne circule avec une fréquence de 60 minutes. 19 La ligne 19 circule avec une fréquence de 20 à 30 minutes. - Le samedi, la ligne circule selon les horaires normaux et le dimanche, la ligne circule avec une fréquence de 60 minutes. 21 La ligne circule avec une fréquence de 30 minutes. - Le samedi et le dimanche, la ligne circule aux horaires habituels. 22 La ligne circule avec une fréquence de 20 à 30 minutes. - Le samedi et le dimanche, la ligne circule aux horaires habituels.

Ligne Flexo concernée