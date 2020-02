Impact sur le réseau Transisère :

En raison du passage du Paris - Nice, les lignes circulant sur les secteurs suivants : Isère Rhodanienne et Bièvre Valloire (notamment sur les lignes 1140, 2700, 2900, 7330, 7350 et 7360) seront fortement perturbées (avec des suppressions de services et des arrêts non desservis).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le département de l’Isère : www.itinisere.fr