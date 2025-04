Préparez-vous au défi de la saison avec la Cyclo-sportive du Challenge Cyclo d'Isère !

En quête d'adrénaline et de grands espaces ? Trois parcours spectaculaires vous attendent pour lancer votre saison montagnarde et vous entraîner pour les plus grandes cyclosportives de 2025. Cette édition exceptionnelle rendra hommage à Thierry Claveyrolat et soutiendra un grand projet en faveur du don du sang.

Choisissez votre défi :

🚴‍ Granfondo – 150 km et 3700 m D+ : Cols mythiques et panoramas à couper le souffle !

🚴‍ Mediofondo – 90 km et 2400 m D+ : Un tracé exigeant pour se surpasser.

🚴‍ Randonnée – 75 km et 1200 m D+ : Le plaisir de rouler en toute convivialité.

Départs à Vizille :

Granfondo à 8h30

Mediofondo à 9h00

Randonnée entre 9h00 et 10h00

Clôture de l'événement à 19h00.

Votre inscription inclut :

✔️ Un dossard personnalisé

✔️ Des ravitaillements gourmands

✔️ Un repas convivial à l'arrivée

✔️ Une sécurité optimale sur le parcours

✔️ La remise des prix

✔️ Une contribution solidaire pour soutenir les projets jeunesse

Prêt(e) à relever le défi ? Rendez-vous à Vizille pour une aventure sportive et humaine inoubliable !

Attention, la circulation peut être coupée au passge du peloton. RDV en page infos route : https://urlr.me/hUasjY

Merci à @La Thierry Claveyrolat pour cette magnifique affiche