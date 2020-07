itinisère - Publié le 09/07/2020

Depuis le 4 juillet et jusqu'au 30 août 2020, vous pouvez vous rendre à Chamrousse en bus tous les jours depuis Grenoble - Place de Verdun (en passant par Gières, Venon et Saint Martin d'Uriage).



Pour votre plus grand bonheur, cette liaison de bus vallée - montagne assure 2 départs en matinée vers la station de Chamrousse et 2 retours en après-midi vers la ville de Grenoble.



Ticket SMS pour une destination fraîcheur à seulement 1,60€ depuis Grenoble Alpes Métropole ou 1€ depuis et vers le Grésivaudan.

Les + : Estibus compris dans les abonnements TAG et TouGo + prise en charge des VTT en remorque et soute, parapente en soute.



Au plaisir de vous retrouver à Chamrousse pour un été plein d'activités, d'animations et d'évenements !