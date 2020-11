itinisère - Publié le 22/11/2020

La famille Tinizère… arrive en Isère !

Grande nouveauté ! itinisère accueille la famille Tinizère sur son département !

Julie et Louis (les parents), Amélie et Charly (les enfants) et Thierry (l’oncle) vous présenterons, tout au long de l’année, la mobilité en Isère ! De l’application itinisère au site internet, en passant par la viabilité hivernale et le trafic routier, les déplacements en Isère n’auront plus de secret pour eux. Avec itinisère leur quotidien est simplifié !

Faites connaissance avec cette famille… 100% iséroise d’adoption

Julie Tinizère, la mère. Multimodale , 24h/24

Louis Tinizère, le père. Pour aller d'un point à un autre, il choisit la ligne droite !

Amélie Tinizère, la fille. Toujours en quête de bons plans !

Charly, le fils. Quels que soient les moyens, il arrive à ses fins

Thierry, l’oncle. Les chemins de traverse, il connait par cœur !

Retrouvez-les à présent sur nos réseaux sociaux pour connaitre toutes leurs astuces mobilité !