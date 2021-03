itinisère - Publié le 04/03/2021

Ce jeudi 11 mars 2021, l'Isère accueille la 5ème étape de la mythique course cycliste Paris-Nice au départ de Vienne (38). De passage en Isère Rhodanienne, des perturbations Transisère ainsi que des coupures de routes sont à prévoir.

Paris - Nice : Le tracé du parcours

La course partira des Yvelines le lundi 8 mars 2021 et se terminera à Nice le dimanche 14 mars 2021.

Perturbations en Isère - Etape 5 - le 11 mars 2021 : Vienne (Isère) > Bollène (Vaucluse)

Le Département de l'Isère est concerné par l’étape suivante :

Jeudi 11 mars 2021 : Vienne (Isère) => Bollène (Vaucluse) – 200 Kms – 5ème étape En Isère : entre Vienne et Sablons

Pour cette étape et sur l’ensemble des itinéraires successifs, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Jeudi 11 mars 2021, depuis Vienne dans le département de l’Isère, les coureurs prendront le départ à 11h00 de la 5ème étape de Paris – Nice pour rejoindre Bollène dans le département du Vaucluse sur un parcours tracé dans la vallée du Rhône. Les coureurs quitteront le département de l’Isère après avoir franchi le pont de Serrières aux alentours de 11h45 qui leur permettra de rejoindre les routes du département de l’Ardèche.

COUPURES DE ROUTES

Secteur Isère Rhodanienne Routes départementales Localisation Horaires de coupure RD1007A

RD538

RD46A Entre le carrefour RD1007A / RD538 à Vienne jusqu’au carrefour RD538 / RD46A à Vienne (St-Benoit). Les accès à l’agglomération de Vienne seront perturbés. Pour plus d’informations sur la zone de départ à Vienne (plans de circulation et horaires de fermetures des voiries concernées), consultez le site de la commune de Vienne.

Départ fictif des coureurs à Vienne à 11h00 (par la Place des Allobroges, cours Marc-Antoine Brillet, rue Victor Hugo, RD538 – Montée Saint-Marcel, RD46A - Chemin de la Rente). Départ réel des coureurs à 11h05 : sur la RD46A soit à 3,5 km du lieu de rassemblement. entre 9h00 et 11h30 RD46A

RD46 Entre le carrefour RD538 / RD46A à Vienne (St-Benoit) et le carrefour RD46A / RD46 à Jardin entre 10h30 et 11h45 RD46

VC2 Entre le carrefour RD46A / RD46 (via Le Télégraphe sur la RD46) jusqu’au carrefour RD46 / voie communale VC2 (route de Jardin) puis jusqu’ au carrefour VC2 / RD131A aux Côtes d’Arey. entre 10h30 et 11h45 RD131A

RD131 Entre le carrefour VC2 / RD131A aux Côtes D’Arey (route de Vernioz, via La Mulatiére) jusqu’au carrefour RD131A / RD131. entre 10h30 et 11h45 RD131

RD131B

RD134

VC Entre le carrefour RD131A / RD131 (via la RD131 route d’Assieu, route de la Varèze, rue du Triévoz, rue des Crés à Assieu, route de la Chapelle) et le carrefour RD131 / RD131B / RD134 à Ville-Sous-Anjou (Poncin). Puis la RD134 jusqu’au carrefour RD134 / voies communales (route de la Sanne, rue Vaillant Couturier, rue de la Rebatière) jusqu’à Salaise sur Sanne via les voies communales (Rue Pierre Avit Nicolas, rue du 19 mars 1962) pour rejoindre le carrefour VC / RN7 / RD51. entre 10h45 et 12h00 VC

RD51, RD4 Entre le carrefour RN7 / RD51 à Salaise sur Sanne et le carrefour avec la RD51 / RD4 à Salaise-sur-Sanne. entre 11h00 et 12h15 RD4

RD1082 Entre le carrefour RD4 / RD51 à Salaise sur Sanne et le carrefour RD4 / RD1082 à Sablons puis la RD1082 pour franchir le pont de Serrières jusqu’à la limite avec le département de l’Ardèche. entre 11h00 et 12h15

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

ITINERAIRES DE COURSE ET HEURES PROBABLES DE PASSAGE

Secteur Isère Rhodanienne Routes empruntées en Isère Section itinéraire Heure probable de passage

DEBUT Heure probable de passage

FIN Voies communales

RD1007A, RD538 Départ à Vienne jusqu’au carrefour RD538 / RD46A 11h00 11h12 RD46A

RD46 Entre carrefour RD538 / RD46A - LeTélégraphe (Jardin) et carrefour RD46 / VC2 11h13 11h16 Voie communale VC2 Les Côtes d’Arey (VC2 /RD131A) 11h21 11h22 RD131A

RD131 Entre les Côtes d’Arey, carrefour RD131A/RD131 et Assieu (RD131) 11h21 11h31 RD131

Voies communales

RD134 Entre Assieu, Poncin à Ville-sous-Anjou (RD131, RD134, VC) et Salaise sur Sanne (VC /RD51) 11h29 11h42 RD51

RD4

RD1082 Entre Salaise sur Sanne (VC / RD51), Sablons (RD4) et la limite avec le département de l’Ardèche (RD1082). 11h39 11h52

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage du Paris - Nice, les lignes circulant sur les secteurs suivants : Isère Rhodanienne notamment sur les lignes 2180, 2900 et 2990 seront fortement perturbées.

