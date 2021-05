itinisère - Publié le 07/05/2021

Durant les jours fériés du mois de mai, vos réseaux de transports adaptent leurs offres. Retrouvez les modifications d’horaires.

Réseau TAG

Les 8 et 13 mai, les bus et les trams circulent en horaires dimanches et jours fériés

Réseau Transisère

Le 8 et le 13 mai, le réseau Transisère circulera en horaires dimanches et jours fériés.

Réseau TOUGO

Le vendredi 14 mai, le réseau TouGo fonctionnera aux horaires vacances scolaires pour les lignes régulières. Les lignes scolaires ne circuleront pas.

Réseau RUBAN

Le réseau RUBAN ne circulera pas le samedi 8 mai.

Réseau L’VA

Le 8 mai, les lignes 2, 4 et 5 du réseau L’VA circuleront uniquement en horaires de dimanches et jour fériés.

La maison de la mobilité sera exceptionnellement fermée toute la journée du 8 mai.