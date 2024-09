itinisère - Publié le 05/09/2024

Les musées, châteaux, sites d’exception, bâtiments remarquables… sont encore une fois au rendez-vous et vous attendent !

Les organisateurs vous ouvriront les portes pour partager leur passion, leur savoir-faire, leur imagination, leurs talents... Venez donc les rencontrer et découvrir ces lieux méconnus, insolites, rarement ouverts pour certains, des collections exceptionnelles ou des expositions inédites pour d’autres ! Le Département a rassemblé toutes les initiatives en un seul programme.

Prendre le chemin du patrimoine!

"Le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions" c’est le thème de ces 41e Journées européennes du patrimoine. Routes, chemins, voies romaines, à vélo ou à pied, notre département recense un très grand nombre de ces itinéraires qui ont marqué l’histoire et qui valorisent aujourd’hui le patrimoine, les paysages et les savoir-faire. Une multitude de parcours et balades patrimoniales sont proposés par les organisateurs cette année.

Les coups de coeurs du Département

➢ Carbone Venez rencontrer la compagnie "Culture Ailleurs" pour en apprendre plus sur la pratique du charbonnage et l'univers des charbonniers. Samedi 21 et dimanche 22 septembre à l’ENS de la Tourbière du Peuil à Claix.

➢ Immersion dans les 90 ans du téléphérique Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Grenoble.

➢ Chapelle de Grolée Réouverture de la chapelle de Grolée après sa restauration complète. Label « Patrimoine en Isère ». Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Viriville.

➢ Médiathèque de Crolles Exposition, lectures et spectacle, femmes remarquables, femmes résistantes. Vendredi 20 et samedi 21 septembre.

➢ Rochetaillée Visite guidée de la voie romaine. Samedi 21 et dimanche 22 septembre au Bourg d’Oisans.

➢ L’Isle d’Abeau, sur les routes Parcours, exposition. Samedi 21 septembre au Millé.

➢ Circulez y’a tout à voir : borner et indiquer sur SaintQuentin-Fallavier Balade commentée. Samedi 21 septembre au départ du château de Fallavier.

➢ Un chemin d’étoiles Concert par l'Ensemble Discantus. Samedi 21 septembre au musée de Saint-Antoinel’Abbaye.

➢ Bayard illustre et méconnu Nouvelle exposition aux Archives Départementales de l’Isère. Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Saint-Martin-d’Hères.

➢ (En)quête d’histoires, hôtels et tourisme Parcours thématiques sur la riche histoire du village de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Samedi 21 septembre.

➢ Les couleurs de la mémoire 1944-2024 Visite guidée de la nouvelle exposition de la Maison du patrimoine à Villard de Lans. Samedi 21 septembre.

➢ Le chant des partisanes Spectacle mettant en lumière le courage des femmes d’hier et d’aujourd’hui au musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère. Samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Des ouvertures exceptionnelles

➢ Hôtel du commandement de la 27 e brigade de montagne Visite de ce lieu remarquable et secret à Grenoble. Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Grenoble.

➢ Château de Montbives Découverte du château. Visites guidées, balade, conférence, concert. Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Biviers.

➢ Maison natale du peintre et ateliers mécaniques Guiguet Découvrez la maison natale du peintre François Guiguet et l'atelier des frères Guiguet. Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Corbelin.

Zoom sur Jazz au musée

Pour la troisième année, le réseau des musées départementaux invite Jazz à Vienne à proposer une série de concerts portée par des pépites de la scène jazz actuelle. Jazz et patrimoine devraient une fois encore parfaitement bien s’accorder…

➢ 2 duos, 4 trios et 2 fanfares.

➢ Du 19 au 22 septembre au Musée de l’Ancien Évêché, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, Maison Bergès, Musée Hébert, Musée Champollion, Musée archéologique Saint-Laurent et Musée dauphinois.

En ligne : Tout le programme sur journeesdupatrimoine.isere.fr