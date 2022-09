itinisère - Publié le 09/09/2022

« Patrimoine durable » : ce thème commun à toute l’Europe offre l’opportunité de rassembler tous les publics autour du patrimoine culturel et des défis qui lui sont imposés par le changement climatique et par la dégradation de l’environnement.



Réutiliser des bâtiments ou des jardins, réemployer ou recycler les matériaux. Préserver sur le long terme les immeubles ou objets mobiliers, qu’ils relèvent du patrimoine archéologique, des objets d’art, du patrimoine scientifique et technique. Maintenir la biodiversité dans les monuments historiques ou les sites patrimoniaux… Célébrer le patrimoine culturel, y compris dans ses liens avec la nature (parcs et jardins historiques, nature en ville…). Toutes ces actions, initiées par le ministère de la Culture, relèvent de longue date d’une stratégie de développement durable.

La formation et la sensibilisation de tous les acteurs sont au cœur de cette stratégie afin que tous, professionnels du patrimoine, propriétaires et usagers, simples citoyens et membres d’associations soient en mesure de contribuer à la conservation durable du patrimoine culturel, matériel et immatériel, dans toute sa diversité.

Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération « Levez les yeux ! » en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Les élèves découvriront ou redécouvriront le patrimoine de leur région pour en apprendre l’histoire et les spécificités, en s’éveillant à l’importance de sa protection et de sa valorisation.

En Métropole et dans les territoires d’Outre-Mer, les propriétaires publics et privés de monuments historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux, guides conférenciers et architectes répondront présent pour accueillir le public dans le respect des gestes barrière en vigueur.

Le ministère de la Culture et ses partenaires se mobilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.

En Isère

Cette année, les Journées du patrimoine c'est environ 540 sites répartis sur près de 250 communes du département qui vous ouvrent leurs portes et vous proposent plus de 600 animations !

Les organisateurs sont au rendez-vous et vous attendent pour partager leur passion, leur savoir-faire, leur imagination, leurs talents...Venez donc à la rencontre des conservateurs de musées, guides, artistes, danseurs, musiciens, conteurs qui ont tant à partager avec vous. Venez découvrir des lieux méconnus, insolites, pour certains rarement ouverts, des collections exceptionnelles ou des expositions inédites !

Prêts à découvrir les surprises que vous réservent ces Journées du patrimoine ? Alors c'est parti !

Préparez votre programme du week-end en consultant l'agenda en ligne.

Et n'oubliez-pas de vérifier les changements de programme sur le site https://journeesdupatrimoine.isere.fr/

Les JEP avec itinisère

Recherchez vos trajets en fonction de vos visites grâce au calculateur d'itinéraire !