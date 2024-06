itinisère - Publié le 14/06/2024

Le réseau L’va vous transporte gratuitement pour vous rendre aux concerts du Festival Jazz à Vienne !

Navettes offertes par Vienne Condrieu Agglomération

ALLER - Lieu de prise en charge et horaires des navettes



Parking Intermarché Malissol > Théâtre Antique (Arrêt « Les Célestes »). (Navettes de 18h15 à 20h15 toutes les 15 min.)



Parking Centre Commercial Lerclerc (Arrêt « Centre Commercial Estressin ») > Théâtre Antique (Arrêt « Jeu de Paume ») (Ligne régulière 1 direction Stade de Malissol)



Parking Stade Etcheberry (Arrêt « Stade Etcheberry ») > Théâtre Antique (Arrêt « Jeu de Paume ») (Ligne régulière 2 direction Hôpital Gérontologie)





RETOUR - Horaires des navettes et lieu de prise en charge

Du 27 juin au 11 juillet + 16 juillet : pendant 1 heure jusqu’à la fin du spectacle en rotation permanente.



​Le 12 juillet - All Night : de 1h à 2h du matin en rotation permanente.



Théâtre Antique (Arrêt « Les Célestes ») > Parking Intermarché Malissol.



Théâtre Antique (Arrêt « Jeu de Paume ») > Parking Centre Commercial Leclerc.



Théâtre Antique (Arrêt « Jeu de Paume ») > Parking Stade Etcheberry.





* Aucun concert n'étant prévu le 30 juin, aucune navette ne circulera ce jour-là.

Programmation complète du Festival sur www.jazzavienne.com

Horaires des lignes régulières 1 et 2 sur www.lva-mobilite.fr