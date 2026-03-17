itinisère - Publié le 17/03/2026

Le site itinisère sera dédié à l’information routière en Isère, connectées à de nouvelles sources d’information. Vous pourrez consulter les différentes informations trafic routier et notamment:

Les prévision de perturbation routière (due aux chantier, aux manifestations)

Les conditions de circulation routières en temps réel

Les conditions de circulation en hiver sur les routes de l’Isère

Concernant l’information en transport en commun (horaires, itinéraire, réseaux), nous vous invitons désormais à vous reporter sur les sites internet spécialisés à cet effet et notamment le site régional www.oura.com

L’application itnisère ne sera plus disponible sous sa forme actuelle, vous pourrez installer une nouvelle application web progressive en vous connectant sur www.itinisere.fr .

Vous pourrez également vous abonner ou vous ré-abonner pour recevoir des alertes routières sur les secteurs et axes de vos choix, soit par mail, soit par notification smartphone.

N’hésitez pas à vous connecter sur www.itinisere.fr dès le 07 avril.