Publié le 11/02/2025

Février 2025 : premières perturbations après les vacances d’hiver

Dès la fin des vacances de février, les automobilistes devront composer avec des modifications de circulation pendant huit semaines. La sortie de la rocade (RN87) en direction de l’A480 Sud (vers l’espace Comboire et Le Pont-de-Claix) sera fermée. Pour contourner cette fermeture, des itinéraires de déviation seront mis en place. Les usagers sont invités à rester vigilants et à suivre les panneaux de signalisation pour éviter les retards.

Printemps 2025 : ouverture d’une nouvelle section de la rocade

Dès la fin du printemps, une nouvelle étape du projet verra le jour avec l’ouverture d’une section modernisée de la rocade, incluant un nouveau tunnel. Ce dernier permettra de séparer les flux de circulation entre les véhicules empruntant l’autoroute et ceux restant sur la rocade, améliorant ainsi la fluidité du trafic à long terme.

Septembre 2025 : inauguration d’une passerelle piétons-cycles

En septembre 2025, une nouvelle passerelle dédiée aux piétons et aux cyclistes sera inaugurée. Enjambant l’A480, elle offrira une alternative de mobilité douce pour relier les deux rives de l’autoroute, renforçant ainsi la sécurité et le confort des usagers.

Automne 2025 : achèvement du plateau et des aménagements paysagers

Le chantier prévoit également la création d’un large plateau reliant Grenoble à Échirolles, qui viendra recouvrir le nouveau tunnel. Cet espace sera agrémenté d’aménagements paysagers, de chemins piétons et cyclables, ainsi que de nouveaux arrêts de transport en commun. Ces travaux permettront de mieux connecter le quartier Technisud à Échirolles, tout en offrant une nouvelle porte d’entrée à la métropole.

Février 2026 : fin des travaux et plantation des arbres

D’ici février 2026, la plantation des 150 arbres prévus marquera la fin de cette phase du projet, apportant une touche finale à ce vaste chantier.

Des bénéfices durables pour tous

Si les perturbations liées aux travaux nécessiteront une adaptation temporaire, les bénéfices à long terme seront significatifs : un trafic fluidifié, des infrastructures modernisées et une qualité de vie améliorée pour les riverains et les usagers.

Pour en savoir plus sur ce projet et suivre son évolution, consultez le site de Grenoble-Alpes Métropole : https://www.grenoblealpesmetropole.fr/ et le site internet du Rondeau : https://www.a480rondeau.fr/

Restez informés et adaptez vos trajets en consultant le trafic routier sur https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo.

