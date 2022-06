itinisère - Publié le 16/06/2022

GFNY La Vaujany - Le 19 juin 2022

Course cyclosportive en Oisans. GFNY La Vaujany est de retour en Oisans pour sa 2ème édition ce dimanche 19 juin. Les coureurs sont invités à se challenger sur deux parcours : 61,2km et 145,5km en grimpant au jusqu'à l'Alpe d'Huez. Corsé et technique, le parcours accueillera plus de 500 coureurs.

VENEZ ENCOURAGER LES COUREURS À VAUJANY !

En savoir plus sur la course

Perturbations routes départementales - GFNY La Vaujany

Sur tout l’itinéraire, et pour ces deux manifestations sportives les coureurs bénéficieront seulement d’une facilité de passage sur route ouverte à la circulation et devront en conséquence, respecter le code la route.

Compte tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course.