La mythique course cyclosportive de Vaujany se déroulera ce dimanche 20 juin toute la journée ! Cette course est organisée par GFNY. Découvrez les parcours de la course !

UNE COURSE, DEUX PARCOURS OUVERTS À TOUS

La course GFNY Vaujany Alpes 2021 est ouverte à tous, sur inscription obligatoire. Elle est divisée en deux parcours : la parcours moyen (sans classement) et le parcours long (compétition)

PARCOURS MOYEN :

Après la descente neutralisée initiale de Vaujany (altitude 1245m), les coureurs emprunteront la montée de La Croix de la Fer. Après une courte pause dans le village du Rivier d’Allemont, une courte descente les emmenera dans les 8 derniers kilomètres de montée jusqu’au poste de ravitaillement au bord du magnifique Lac de Grand’Maison (altitude 1743 m). Après la descente de 16 km vers la vallée (795 m d'altitude ils affronteront la remontée finale jusqu'à Vaujany.

PARCOURS LONG :

La course commence par une descente neutralisée dans la ville montagnarde de Vaujany. Après une descente rapide, le premier défi de la journée commence : la montée de 25 km du col de la Croix de Fer, d'abord à travers la forêt, puis le long du lac de Grand'Maison, puis jusqu'à son sommet époustouflant de 2 067 mètres. Après avoir descendu le col en direction de Saint Jean de Maurienne, les coureurs retrouveront une partie de vallée qui leur permettra de souffler avant d’attaquer leur deuxième challenge de cette épreuve : le mythique col du Glandon avec ses 21 kms de long et 6.9% de pente moyenne. Après une descente du col de la Croix de Fer, ils attaqueront la remontée difficile vers Vaujany jusqu’au finish.

PERTURBATIONS ROUTES

Routes départementales empruntées par les coureurs : D43A - D526 – D44C – D44- D44B – D211B – D211 – D211F- D25A –D25 – D1091

Aucune fermeture de route n'est prévue lors du passage des participants : flash info route GNFY VAUJANY ALPES

Compte tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course !