itinisère - Publié le 28/04/2025

Un événement historique et festif à ne pas manquer au cœur du Nord-Isère !

Cette année, la Foire vous accueille de 9h à 19h avec 400 exposants et commerçants ambulants, prêts à vous proposer une multitude de produits et de bonnes affaires. Pour encore plus de confort, l'avenue Tixier sera exceptionnellement piétonne jusqu’à la place Saint-Michel : l’occasion idéale de flâner entre les stands et attractions, une gaufre à la main !

Piétonnisation de l'avenue Tixier côté commerce jusqu'à la place St Michel où se tiendra la Foire des bouquinistes

Cette piétonnisation est une grande nouveauté, et elle permettra de profiter de l'événement dans une ambiance plus agréable.

Parkings gratuits !

Infos pratiques

Fête foraine du 30 avril au 7 mai 2025, Quai des Belges

Quartier de Pré-Bénit de 9h à 19h

de 9h à 19h Les bars et restaurants sont ouverts et prévoient des menus spéciaux pour l'occasion.

