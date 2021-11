itinisère - Publié le 20/10/2021

La foire de la Saint Martin est de retour du 10 au 11 novembre 2021 !

Venez arpenter les allées remplies de stands et vous imprégner de l'ambiance festive de la Saint-Martin.

Découvrez l’histoire de la Foire de la Saint Martin !

Depuis 1356, la Foire de la Saint-Martin prend ses quartiers au centre-ville de Voiron. Avec 450 exposants, dont 45 manèges, 20 associations et 15 producteurs sur l’espace agricole, la foire accueille chaque année près de 200 000 visiteurs.

L’inauguration officielle sera le mercredi 10 novembre à 11h sur le stand de la Ville place de la République.

Une édition 2021 attendue !

Les restrictions de circulation

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS - Communication de la Ville de Voiron

Du mercredi 3 novembre à 14h au lundi 15 novembre à 12h sur la place général de Gaulle.

Du mardi 9 novembre à 7h jusqu’au 12 novembre à 7h place de la République (côté église) .

Du mardi 9 novembre au jeudi 11 novembre :



1) Stationnement interdit à partir de 18h le 9 novembre au 11 novembre minuit sur l’ensemble du champ de foire (voir plan) à partir de 7h le 9 novembre, place Delattre de Tassigny à partir de 15h le 9 novembre, place Saint Bruno



2) Circulation interdite à partir de 19h le 9 novembre jusqu’au 11 novembre minuit sur le champ de foire. Les riverains qui ont besoin d’utiliser leurs véhicules lors de la foire sont invités soit à quitter leur domicile le mardi avant 19h, soit à stationner leur véhicule dans les zones ouvertes à la circulation en périphérie.

:

DES DÉVIATIONS SERONT MISES EN PLACE.

Plus d'informations sur les restrictions de circulation de la ville de Voiron

Les perturbations transports en commun

Réseau cars Région

L.T41 : VOIRON <> CHAMBERY : Arrêts non desservis à Voiron le 10 novembre : les arrêts "Brameret" et "Général Leclerc" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière Nord" à Voiron. Aussi, des retards sont à prévoir.

L.T42 : PONT DE BEAUVOISIN <> VOIRON : Arrêts non desservis à Voiron le 10 novembre : Les arrêts "Centre Social" et "Gare Routière Sud" ne seront pas desservis. Les départs de Voiron à 11h00 et 18h15 auront lieu à l'arrêt "Brameret" avec un retard de 10 minutes. La dépose se fera à l'arrêt "Victor Hugo" (arrêt du Pays Voironnais situé sur la rue Victor Hugo, exceptionnellement desservi).

L.T43 : LES ABRETS <> VOIRON : Arrêts non desservis à Voiron le 10 novembre : les arrêts "Pôle de Vouise", "Centre Social" et "Général Leclerc" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron. Aussi, des retards sont à prévoir.

L.T55 : LA COTE ST ANDRE <> RIVES <> VOIRON : Arrêt non desservi à Voiron le 10 novembre : l'arrêt "Centre Social" ne sera pas desservi. Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron. Aussi, des retards sont à prévoir.

L.T56 : LA COTE ST ANDRE <> APPRIEU <> VOIRON : Arrêts non desservis à Voiron du 9 au 10 novembre : les arrêts "Pôle de Vouise" et "Centre Social" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron. Aussi, des retards sont à prévoir.

L.VOI06 : BIZONNES <> OYEU <> VOIRON : Arrêt non desservi le 10 novembre : l'arrêt "Gare Routière Sud" ne sera pas desservi. Merci de vous reporter sur l'arrêt "Brameret" à Voiron.

L.VOI02 : CRIEL DE RENAGE-VOIRON : Arrêts non desservis le 10 novembre : les arrêts "Centre Social" et "Général Leclerc" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Gare Routière Sud" à Voiron. Aussi, des retards sont à prévoir.

Réseau Pays Voironnais

Lignes urbaines : du 9 novembre à 19h jusqu'au 10 novembre fin de service



Ligne 1 : St Jean de Moirans<>Paviot<>Les Blanchisseries



Sens PATINIERE > LEPRINCE RINGUET : ne desservira pas les arrêts "GEORGES FRIER" "GENERAL LECLERC" "CENTRE SOCIAL" "GENDARMERIE" "VERDUN" "POLE DE VOUISE" "BRUNERIE" "LOUIS NEEL" "BLANCHISSERIES" "LEPRINCE RINGUET". Fin des services arrêt FRERES TARDY



Sens LEPRINCE RINGUET > PATINIERE : ne desservira pas les arrêts : "GENDARMERIE" "CENTRE SOCIAL" "GENERAL LECLERC" "GEORGES FRIER" "FRERES TARDY". Fin des services arrêt EGLISE SAINT PIERRE desservi exceptionnellement (via Avenue Faubourg Sermorens)



Ligne 2 : Le Parvis<>Coublevie<>Voiron :



Sens VOIRON LE PARVIS > COUBLEVIE : ne desservira pas les arrêts "GEORGES FRIER" "GENERAL LECLERC" "CENTRE SOCIAL" "IMPOTS".

Exceptionnellement l’itinéraire de la ligne 2 est modifié comme suit : LE PARVIS > CROIX MORIN > CLOS BERARD > BRUNETIERE > HORTENSIAS > GEORGE SAND > CIMETIERE > MAISON ROSE > FATON > HOPITAL Fin des services arrêt HOPITAL



Sens COUBLEVIE > VOIRON > LE PARVIS : la ligne 2 ne desservira pas les arrêts "GEORGES FRIER" "GENERAL LECLERC" "CENTRE SOCIAL" "IMPOTS" "GEORGE SAND" "HORTENSIAS" "BRUNETIERE" "CLOS BERARD" "CROIX MORIN LE PARVIS".

Exceptionnellement les services suivront l’itinéraire suivant : ZA du ROULET > COLLEGE PLAN MENU > ROUTE DE LA BUISSE > HOPITAL > MAIRIE > LES NOYERS > MFR DALMASSIERE > LAFAILLE > BD DU GUILLON > MEDIATHEQUE > SNCF > FRERES TARDY





Ligne 3 : Champfeuillet<>Criel<>Gare Voiron<>Le Faton : ne desservira pas les arrêts "GEORGES FRIER" "GENERAL LECLERC" "CENTRE SOCIAL" "GENDARMERIE".



Sens LE FATON > CHAMPFEUILLET : Exceptionnellement les services suivront l’itinéraire suivant : GARE NORD > SNCF > MEDIATHEQUE> COMMISSARIAT > CLINIQUE > LAVOIR DE CRIEL > RUE DU CRIEL > RUE DES MARMOTTES > RUE DES CASTORS > RUE LEON BERIDOT > CHAMPFEUILLET.

Pour vous rendre au nouvel HÔPITAL de Voiron vous pouvez emprunter la ligne 3 jusqu’à l’arrêt CLINIQUE puis effectuer une correspondance arrêt « GEORGE SAND » ligne 2 ( 600m de marche / 6min )



Sens PARVIS > HOPITAL : Exceptionnellement les services suivront l’itinéraire suivant : LE PARVIS > CROIX MORIN > CLOS BERARD > BRUNETIERE >HORTENSIAS > GEORGE SAND > CIMETIERE >MAISON ROSE > RUE DU FATON > RUE DES GENTIANES > FATON > HOPITAL





Ligne 4 : St Jean de Moirans<>Coublevie<>Voiron



Sens ST JEAN DE MOIRANS > HOPITAL : ne desservira pas les arrêts "GEORGES FRIER" "GENERAL LECLERC" "CENTRE SOCIAL" "GENDARMERIE" "GARE ROUTIERE NORD" "EGLISE" "BELVEDERE 1" "BELVEDERE 2" "J.CHIRAC" et "HOPITAL". Fin des services arrêt "FRERES TARDY".



Sens HOPITAL > ST JEAN DE MOIRANS : ne desservira pas les arrêts "GEORGES FRIER" "GENERAL LECLERC" "CENTRE SOCIAL" "GENDARMERIE" "GARE ROUTIERE NORD" "EGLISE" "BELVEDERE 1" "BELVEDERE 2" "LA GARENNE" "FAUBOURG SERMORENS" "J.CHIRAC" et " HOPITAL". Les départs et fin des services sont reportés arrêt "FRERES TARDY"

Lignes interurbaines : du 9 novembre à 19h jusqu'au 10 novembre fin de service



Les lignes A et W ne seront pas impactées.



Ligne D : Miribel les Echelles - Voiron : à partir du 09/11 à 19h et le 10/11 ( tous les services), la ligne D ne desservira pas l’arrêt « GENERAL LECLERC ». Merci de vous reporter à l’arrêt GARE SUD.

En raison des perturbations de circulation à Voiron, le service de 07h00 au départ de MIRIBEL-LES-ECHELLES en direction VOIRON est modifié à 06h50



Ligne E St Geoire en Valdaine – Massieu – Chirens - Voiron : à partir du 09/11 à 19h et le 10/11, les arrêts GENDARMERIE – GENERAL LECLERC -GARE ROUTIERE NORD -MEDIATHEQUE – EDGAR KOEFLER ne seront pas desservis.

Services sens Saint Sulpices des Rivoires > Voiron : fin de service arrêt VICTOR HUGO.

Services sens Voiron > Saint Sulpice des Rivoires : départ reporté à 12h25 / 16h25 / 17h25 arrêt BRAMERET.



Ligne F Montferrat - Voiron : à partir du 09/11 à 19h et le 10/11, les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH – GENERAL LECLERC – GARE NORD ne seront pas desservis.

Services sens Montferrat > Voiron : fin des services arrêt VICTOR HUGO.

Services sens Voiron > Montferrat : départ reportés 12h25 / 16h25 arrêt BRAMERET



Ligne L Rives - Voiron : à partir du 09/11 à 19h et le 10/11, les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH – GARE ROUTIERE SUD ne sera pas desservi.

Services sens Rives > Voiron : fin des services arrêt VICTOR HUGO.

Services sens Voiron > Rives : départs reportés 12h15 et 18h20 arrêt BRAMERET.



Lignes scolaires : le 10 novembre



Ligne GA73 MOIRANS PETIT CRIEL - LA GARENNE : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH – GENERAL LECLERC ne seront pas desservis.



Ligne GA75 La Murette Couratière – La Garenne : Les arrêts GARE ROUTIERE NORD – GENDARMERIE – EGLISE ST PIERRE – COLLEGE SAINT JOSEPH ne seront pas desservis



Ligne GA76 VOIRON LES TUILIERES - VOIRON LA GARENNE : Les arrêts GARE ROUTIERE NORD – GENDARMERIE – EGLISE ST PIERRE ne seront pas desservis.



Ligne PM33 Pommiers la Placette – Collège Plan Menu : L’arrêt GENERAL LECLERC ne sera pas desservi. La desserte des arrêts sur Voiron sera inversée : Collège Plan Menu puis Bd Edgar Koefler et fin du service arrêt SNCF le matin. Le soir, départ SNCF puis Bd Edgar Koefler puis Collège Plan Menu



Ligne PM41 St Aupre Grand Vivier – Collège Plan Menu : L’arrêt GENERAL LECLERC ne sera pas desservi. La desserte des arrêts sur Voiron sera inversée : Collège Plan Menu puis Bd Edgar Koefler le matin ; Bd Edgar Koefler puis Collège Plan Menu le soir



Ligne PM 45 Crossey Tolvon – Collège Plan Menu : L’arrêt GENERAL LECLERC ne sera pas desservi. La desserte des arrêts sur Voiron sera inversée : Collège Plan Menu puis Bd Edgar Koefler. Service 12h10 inversé départ Bd Edgar Koefler puis Collège Plan Menu



Ligne PM71 Voiron – Collège Plan Menu : La ligne PM71 ne sera pas en service le 10 Novembre 2021.



Ligne VO23 Tullins Condorcet – Voiron Brameret : La desserte des arrêts Collège St Joseph et Brameret est supprimée. La dépose et la prise en charge des élèves sera effectué en GARE SUD, quai 9



Ligne VO13 RENAGE PL CARDINAL - VOIRON BRAMERET : L’arrêt GARE SUD ne sera pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service de 12h23 départ GARE SUD est reporté arrêt BRAMERET à 12h30





Ligne VO31 La Buisse - Voiron Brameret : Les arrêts GENERAL LECLERC et BRAMERET ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt GARE NORD quai 05.



Ligne VO41 St Aupre Ture - Voiron : L’arrêt GENERAL LECLERC ne sera pas desservi.



Ligne VO42 St Etienne de Crossey Gatelière - Voiron : L’arrêt GENERAL LECLERC ne sera pas desservi.



Ligne VO43 MERLAS PICOUDIERE - VOIRON GARE SUD : Les arrêts GENERAL LECLERC et GARE SUD ne seront pas desservis . Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET.



Ligne VO51 MASSIEU COTE D'AINAN - VOIRON GARE NORD : Le Matin : Les arrêts LE VERDUN et GARE NORD ne seront pas desservis : tous les élèves descendront à BRAMERET. Service retour 12h17: Les arrêts GARE NORD et COLLEGE SAINT JOSEPH ne seront pas desservis, les départs de services sont reportés arrêt BRAMERET.



Ligne VO61 LE PIN LES ALLEX - VOIRON : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH et GARE NORD ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service départ GARE SUD 12h16 est reporté à 12h30 arrêt BRAMERET.



Ligne VO62 CHARAVINES OFFICE DE TOURISME - VOIRON : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH, GENERAL LECLERC et GARE NORD ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service de 15h15 GARE NORD est reporté à 12h35 arrêt BRAMERET.



Ligne VO63 BILIEU PETIT BILIEU - VOIRON : Les arrêts Collège St Joseph, GARE NORD ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service départ GARE SUD 12h15 est reporté à 12h35 arrêt BRAMERET.



Ligne VO71 LA MURETTE VILLAGE - VOIRON : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH et GARE NORD ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. L e service départ 12h20 GARE NORD est reporté à 12h30 arrêt BRAMERET.



Ligne VO72 REAUMONT LE CARRET - VOIRON : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSEPH et GARE SUD ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service de 12h15 GARE SUD est reporté arrêt BRAMERET à 12h35.



Ligne VO73 ST BLAISE RTE MURETTE - VOIRON : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSPEH et GARE NORD seront pas desservis.Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service départ 12h15 GARE NORD est reporté à 12h30 arrêt BRAMERET.



Ligne VO74 REAUMONT LE BESSEY - VOIRON : Les arrêts COLLEGE SAINT JOSPEH et GARE SUD seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET. Le service départ 12h15 GARE SUD est reporté à 12h35 arrêt BRAMERET.

Lignes de TAD : le 10 novembre



Ligne TAD G CHARANCIEU - VOIRON : Les arrêts GARE SUD, GENERAL LECLERC, COLLEGE SAINT JOSEPH ne seront pas desservis. Les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET.



Lignes TAD D MERLAS - VOIRON : Les arrêts GENERAL LECLERC GARE SUD se seront pas desservis sur réservation. Les départs et fins de services sont réportés arrêts GARE NORD.



Lignes TAD F MONTFERRAT - VOIRON : Les arrêts GARE SUD, COLLEGE SAINT JOSEPH ne seront pas desservis, les départs et fins de services sont reportés arrêt BRAMERET.



Service TAD PMR : Les réservations de Transport A la Demande ne desservirons pas les adresses du secteur Voiron Centre selon l’interdiction de circulation.



