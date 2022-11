itinisère - Publié le 02/11/2022

La Foire de Grenoble se déroulera cette année du 4 au 13 novembre 2022 avec une nouvelle exposition inédite : "Destination Thaïlande". Cette année encore, l'événement se déroulera à l'Alpexpo de grenoble et sera ouvert tous les jours de 10h à 19h, et jusque 22h lors des nocturnes.

Vous trouverez sur place près de 500 exposants dans des domaines d'activités très variés : maison et jardin, automobile, gastronomie, loisirs et vie locale... En parallèle, de nombreuses animations seront prévues tout au long de la Foire : thé dansant, grande roue, week-end vintage et retro gaming, escape game et bien d'autres encore ! De quoi faire plaisir aux petits comme aux grands.

Informations pratiques :

2 nocturnes prévues le vendredi 4 novembre et le vendredi 11 novembre (jusque 22h).

Tarifs :

Tarif standard sur place : 7€

Tarif standard en ligne : 4€. Accessible en cliquant ici.

Pour tout billet acheté en ligne, la validité d'accès à la Foire sera de 2 jours. Conservez donc bien votre ticket pour le présenter à nouveau.

Le 4 novembre : gratuit toute la journée.

Le lundi 7 et le jeudi 10 novembre : gratuit pour les plus de 60 ans.

Le mardi 8 novembre : gratuit pour toutes les femmes.

En semaine, lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 à partir de 17h pour tous (Happy Hour)

Accès :

Sur l'autoroute, par l'A49, A48, A41 et l'A51 : Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo.

En transport en commun :

Arrêt Polesud : Tramway ligne A et bus C3.

Arrêt Grand'place : Bus C6, 12 et 67.

Un parking gratuit est à disposition sur place.

Calculez votre itinéraire ou trouvez l'horaire qui vous convient pour rejoindre la Foire de Grenoble facilement sur itinisere.fr ou sur notre application itinisere.