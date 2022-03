Quelques chiffres

800 exposants et 500 têtes de bétail

200 000 à 250 000 visiteurs

15 bars et restaurants

20 hectares d’exposition et 10 kilomètres d’allées

1000 m2 d’exposition couverte

Les différentes zones de la Foire de Beaucroissant

La Foire au Bétail

La foire au bétail se tient comme chaque année le samedi. La présentation traditionnelle des animaux amènera sur le foirail les chevaux, poneys, porcs, moutons, chèvres…(plus de 500 têtes et environ 50 éleveurs et négociants).



Tous les commerces liés à l’élevage et à l’agriculture en général seront également présents : Sellerie, cordages, clapiers, grillages, boxes à chevaux, etc…

Le marché aux plantes de la foire de Printemps

La municipalité a choisi de créer un événement dans l’événement en rassemblant dans un espace dédié les exposants du domaine de l’horticulture afin d’offrir de la nouveauté aux visiteurs.

L’arrivée du printemps étant le moment idéal pour s’occuper de son jardin, colorer son intérieur avec de jolies fleurs ou planter des légumes.

L'espace des artisans créateurs, la nouveauté !

Une nouveauté pour fêter la 50ème foire de printemps. Découvrez sur l’allée 14 un espace dédié aux artisans créateurs locaux.

Une quinzaine d’exposants Isérois vous proposerons de découvrir ce qu’ils conçoivent et fabriquent eux-mêmes.

Vous pourrez y trouver des vêtements, des accessoires de mode pour petits et grands, des savons, des bougies, de la décoration, des objets en bois, des bijoux et une multitude de trésors et idées cadeaux en tout genre.

Le coteau réservé aux petits animaux

Plusieurs milliers de volailles, d’oiseaux d’agrément et de rongeurs en tout genre sont exposés sur le site (40 exposants environ). Cette année la volaille sera présente sur le champs de foire contrairement à l’année précédente, tout comme les éleveurs de pigeons, d’oiseaux d’agrément et de rongeurs.

L’exposition des chiens

Les éleveurs de chiens (15 environ) sont regroupés comme en septembre sur l'allée spécialisée - allée G - située près du secteur agricole, allée perpendiculaire à l’allée R où exposent aussi les éleveurs à la foire d’automne. En cas de saturation, les organisateurs pourront ouvrir cette allée qui rejoint la D 519.

Les autres secteurs d’exposition

Le secteur agricole marque son originalité par la présentation d’une très importante exposition d’outillage, de motoculture, de matériel agricole et de travaux publics d’occasion, certainement la plus grande du Sud-Est (environ 120 exposants). On peut trouver également depuis quelques années du matériel neuf.

Marché forain

Le marché forain permet au public d’effectuer les achats les plus divers en bonneterie, confection, chaussures, maroquinerie, alimentation, vaisselle, outillage, etc… (400 exposants environ).

Zone d'exposition

La zone d’exposition regroupant tout le matériel lié à la construction et à l’habitat avec l’isolation, le chauffage, l’électroménager, le mobilier, les cheminées, les salons de jardin, l’aménagement extérieur et les véhicules, est située sur les allées 3, 4 et 5 (environ 40 exposants).

Fête foraine

La Beaucroissant » est aussi une fête foraine. Les attractions (40 exposants environ) seront donc aussi présentes sur le terrain avec les manèges les plus variés et les plus modernes qui plaisent au jeune public (Scooters, Tapis volant, Manèges enfantins, Paratrooper, Ranger, etc…), mais aussi les stands traditionnels des loteries, marchands de crêpes, gaufres, barbe à papa et autres pommes d’amour.

Les bars et restaurants complètent la fête : Ils seront plus d’une quinzaine à ouvrir dès l’aube, le samedi.

L’exposition couverte

Comme à chaque foire, la salle polyvalente couverte accueillera une vingtaine d’exposants sur 1000 m2 d’expositions, essentiellement du mobilier, de la literie et des activités liées à l’habitat. L’entrée de ce bâtiment est totalement gratuite.

Informations pratiques

Entrée gratuite

19 Parkings payants ( 3 à 4€ environ par voiture) tenus par les associations de Beaucroissant

adio de la foire – Radio Foire Beaucroissant FM 94.8

Horaire accès champ de foire : 8h30 à 19h00

Restaurants/buvettes : 8h30 à 23h00

Fête foraine : 10h00 à minuit

Tous commerces : Matériel agricole & travaux publics, horticulture, habitat, meubles, loisirs, camelots, volailles, chiens, alimentation, fête foraine, outillage, voitures, quads, motos, etc…, bétail uniquement le samedi.

Comment aller à la Foire de Beaucroissant ?