itinisère - Publié le 16/03/2022

La Fête du Saint-Marcellin aura lieu le dimanche 3 avril 2022 !

Avis aux amateurs de produits du terroir et de fromages, la Fête du Saint-Marcellin est de retour ce dimanche 3 avril 2022 ! Au programme : marché de producteurs, artisans et créateurs, animations culinaires, spectacles déambulatoires, accord vins et fromages, mini ferme, animations pour les enfants... Venez nombreux !

Horaires de l'évènement : Le dimanche 3 avril de 9h à 17h

Se rendre à la Fête du Saint-Marcellin en transports en commun

Pour vous rendre à la Fête du Saint-Marcellin en transports en commun depuis Grenoble, deux options s'offrent à vous :

Attention, ces deux itinéraires comprennent 599 mètres à pieds depuis la Gare de Saint-Marcellin jusqu'au lieu de l'évènement Champs de Mars.

Calculer mon itinéraire depuis n'importe quel lieu en Isère

Programmation Fête du Saint-Marcellin - le 3 avril 2022

9H : Ouverture du marché de producteurs, artisans et créateurs

9H30 - 16H30 : Assistez à la traite des vaches

10H : Animation culinaire avec le chef Jérôme Poussin (Auberge L’Orée des Chambaran à Chasselay)

10H - 14H30 - 15H30 : Spectacle déambulatoire « Les lutins taquins »

10H30 - 15H30 : Fabrication de ravioles par Steck (restaurant La Terrasse)

10H30 - 14H - 16H : Spectacle déambulatoire « Ultra violet percussions »

11H : Visite inaugurale de la Fête et intronisation par la confrérie du Saint-Marcellin

14H à 17H : Jeux en bois

15H - 16H : Animations culinaires avec le chef Lionel Bourgeon (Lio à la bouche)

Toute la journée :

Marché de producteurs, artisans et créateurs

Dégustations et vente du Saint-Marcellin IGP

Animations culinaires

Démonstration de moulage du Saint-Marcellin

Mini ferme

Cabane à photos

Animations pour les enfants

Présence des jeunes agriculteurs

Buvette et restauration sur place

En savoir plus sur l'évènement Fête du Saint-Marcellin

Aux côtés de la ville de Saint-Marcellin, du Comité pour le Saint-Marcellin IGP, de nouveaux partenaires seront présents pour l’organisation de cette Fête du Saint-Marcellin : l’Office de tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère, le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, le vignoble Vitis Vienna avec le soutien de Vienne Condrieu Tourisme.