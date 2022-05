itinisère - Publié le 06/05/2022

Du 9 mai au 22 mai 2022, profitez d'un évènemnet 100% dédié au vélo dans la Métropole de Grenoble !

Faites du Vélo : Le vélo au coeur de la Métropole de Grenoble

Pour la 7e année consécutive de la "Faites du Vélo", le vélo sera célébré sur la Métropole grenobloise et le Grésivaudan, du 09 au 22 mai. Deux semaines de festivités à l’approche des beaux jours pour découvrir toutes les facettes du vélo : de la balade à vélo électrique à la descente à VTT dans les escaliers du Musée dauphinois !

Durant ces 2 semaines, le vélo sera présent sur toute l’aire grenobloise :

balades thématiques, escape games, village aux vélos, initiations… il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Les évènements à ne pas manquer

PARTICIPEZ AUX ÉCHAPPÉES ISÉROISES AU COL DE PORTE

📍📅 dimanche 22 mai 8h30 - 11h au Col de Porte (1324 m d’altitude)Départ de l’Esplanade Vous aimez quand ça tire sur les cuisses ? Voici la montée qu’il vous faut ! Venez conquérir le col de Porte au départ de l’Esplanade, en profitant d’une route fermée aux voitures, le long d’un parcours de 17,6km avec un dénivelé positif de 1230m! Vélos électriques Mvélo+ à disposition au pied du col pour les moins entraînésOrganisées par le Département de l'Isère, avec le soutien du SMMAG.

DES ESCAPES GAMES (A VÉLO) POUR TOUS !

ESCAPE GAME - DARIO BIKE

📍📅 Samedi 14 et dimanche 15 mai 10h - 18h à l'Espace Paul Jargot, Crolles

📍📅 samedi 21 et dimanche 22 mai 10h - 18h au Jardin de Ville, Grenoble



Grimpez sur votre vélo et défiez Dario Bike pour remporter la célébrissime “Coupe Dauphin”. Mais méfiez-vous de Mowter qui, dopé au gratin dauphinois, risque de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues ! Les déguisements sont les bienvenus : surprenez-nous, amusez-vous, faites-vous plaisir ! Inscription sur faitesduvelo.com

ESCAPE GAME ADULTE – "LA NUIT DES OMBRES"

📍📅 jeudis 12 et 19 mai 20h - 23h, Place Victor Hugo, Grenoble



Les Ombres ont envahi la ville et l’ont plongée dans le noir. Entouré de votre équipe, prenez votre courage à deux mains et arpentez les rues grenobloises en quête de la lumière qui chassera les ténèbres ! Inscription sur faitesduvelo.com

Un escape game à vélo créé par Le Lapin Blanc & Au fil du dédale, en partenariat avec Mvélo+



DEUX JOURNÉES 100% VÉLO

VILLAGE AUX VÉLOS

📍📅 samedi 14 mai 10h - 23h Parc Paul Mistral, Grenoble



Vibrez au rythme de la culture vélo le temps d’une journée festive ! Au programme, une bourse aux vélos, des initiations et démonstrations de monocycle, ainsi que des spectacles à vélo de la Bike Life et de la comédienne Jessica Arpin. Pour vous y rendre, prenez part à la grande convergence vélo organisée par les associations grenobloises ! Food bikes et différents stands présents sur place.

JOURNÉE FESTIVE AU MUSÉE DAUPHINOIS📍📅 dimanche 22 mai 10h - 17h Jardins du Musée dauphinois, Grenoble



L’édition 2022 de la “Faites du Vélo” ne peut se conclure sans une grande journée festive sur les pentes de la Bastille : parcours draisienne pour enfants, initiations vélos électriques, visites guidées de l’exposition “Un amour de vélo”, démonstration de VTT Trial… Et surtout, la compétition de descente urbaine à VTT dans les escaliers du musée ! Organisé par Aurélien Fontenoy et le Département de l’Isère.

Certaines de ces activités sont soumises à inscription.

Découvrir le programme complet de Faites du Vélo