itinisère - Publié le 10/12/2024

Depuis le 3 décembre, le Département de l'Isère a lancé l'exposition "De béton et de lumière, un inventaire du patrimoine religieux du XXe siècle". Accessible au public jusqu'au 31 décembre 2025, elle circulera dans 13 lieux isérois différents afin d'être vue par le plus grand nombre : à Grenoble, Vienne, Chamrousse et bien d'autres endroits !

Réalisée en partenariat avec l'Association diocésaine de Grenoble, l'exposition a pour but de valoriser l'ensemble du patrimoine religieux du XXe siècle en mettant en lumière les créations de l'époque et ses grandes évolutions, démontrant ainsi sa richesse, sa diversité et les défis de l'époque. Au total, ce sont près d'une centaine de sites qui ont été bâtis à cette période.

Pour accompagner cet événement, plus de 30 animations sont programmées au fil de l'année, partout en Isère : conférences, visites guidées, concerts...Retrouvez tout le programme en bas de page.