Banzaï Aventure

Parcours accrobranche avec les jeux d'équilibre "Les Slacklines" et baptêmes de l'air en parapente ! Arc Atac, un mélange de paintball et de tir à l'arc, un sport unique dans la région. Amusement garanti ! Pour les tout-petits, le parcours Ouistiti à partir de 2 ans. Profitez en famille des jeux d'eaux en accès libre.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6200 Allevard - Grenoble et descendez à l’arrêt « La Roche » aux Crêts-en-Belledonne.

La Cité Médiévale de Crémieu

Au cœur d'un paysage vallonné, la cité médiévale de Crémieu vous invite à découvrir au détour de ses ruelles un patrimoine historique et architectural authentique. Les boutiques d'artisanat d'art et les nombreux restaurants de la cité agrémenteront également votre visite.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1982 Aoste - Morestel - Crémieu et descendez à l'arrêt « Place de la Chaite » à Crémieu.

Les Caves de Chartreuse

Le site historique « Les Caves de la Chartreuse » à Voiron est dédié aux liqueurs Chartreuse.

Au cours de votre visite, vous découvrirez la plus longue cave à liqueur du monde et le processus de fabrication, vous plongerez dans la longue histoire des moines Chartreux et apprécierez la subtilité des arômes des plantes et des liqueurs.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1380 Les Abrets - Voiron OU la ligne Transisère 7010 Chambéry - Voiron OU la ligne Transisère Express 1 Lumbin - Grenoble - Voiron et descendez à l'arrêt « Gare routière Sud» à Voiron.

Les Cuves de Sassenage

Classée patrimoine naturel, la grotte « Les cuves de Sassenage » implantée au milieu d’une faune et d’une flore préservées, vous offre un panorama exceptionnel sur la ville de Grenoble. Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, les eaux limpides du Furon, la fraîcheur et la tranquillité du monde souterrain, vous feront oublier le temps d’une promenade, la proximité urbaine.

Prévoir environ 20 minuntes de montée pour accéder à l'entrée de la grotte.

Trajet en car

Prenez la ligne Transisère 5100 Grenoble - Engins - Villard-de-Lans et descendez à l’arrêt « Place de la Libération » à Sassenage.

Le Domaine de Vizille

Le Domaine de Vizille allie un patrimoine culturel prestigieux et un cadre propice à la détente. Vous serez séduit par son château classé monument historique qui abrite le Musée de la Révolution française et son parc de 100 hectares. Un lieu diversifié de rencontre et de partage de la culture qui saura séduire le plus grand nombre.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère Express 3 Grenoble - Vizille OU la ligne Transisère 3000 Grenoble - Vizille - Le Bourg-d'Oisans OU la ligne Transisère 4100-4101 Grenoble - La Mure - Corps - Gap, et descendez à l’arrêt « Chantefeuille » à Vizille.

L’Etang de Monjoux (espace naturel sensible)



L'étang de Montjoux constitue le coeur d'un site naturel qui abrite une forte variété de milieux aquatiques, palustres et terrestres. Cette mosaïque de milieux permet le développement d'une faune et d'une flore riches et de grand intérêt patrimonial.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 2090 St-Jean-de-Bournay - Bourgoin-Jallieu et descendez à l’arrêt « Montjoux Etang » à Saint-Jean-de-Bournay.

Le Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet

Le funiculaire, le plus ancien chemin de fer des Alpes françaises, vous permet de vous évader ! Sortie en famille, sportive ou gourmande, ne cherchez plus, partez à la découverte du plateau des Petites Roches qui vous ravira par la diversité des activités proposées et le charme de ces paysages enchanteurs.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6020 Grenoble - Meylan - Crolles et descendez à l'arrêt "Le Coteau" à Crolles OU la ligne Transisère 6060 Grenoble - Chapareillan - Chambéry et descendez à l’arrêt « Montfort funiculaire » à Crolles.

Le Musée Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la Noix

Entre poésie, humour et rigueur, le Musée du Grand Séchoir vous propose de découvrir l’histoire du pays de la noix de Grenoble et des hommes qui ont fait la renommée de ce fruit mondialement connu ! Ses expositions permanentes et temporaires, son parc de noyers, son parcours de sculptures et sa boutique gourmande raviront petits et grands.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 5200 Grenoble - Moirans - St-Marcellin et descendez à l’arrêt « Coopérative Noix » à Vinay.

Les Grottes de La Balme

Osez l'aventure intérieure...Suspense, mystère, sensations et découverte des chauves-souris sont au programme de cette sortie loisirs destinée à toute la famille ! Les Grottes de La Balme se situent à 35 minutes de Pont-de-Chéruy et 25 minutes de Montalieu-Vercieu avec Transisère !

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1981 Bouvesse-Quirieu - Pont-de-Chéruy et descendez à l’arrêt « Mairie » à La Balme-les-Grottes.

Le Musée « La Magie des Automates »

Visitez en famille un musée féérique! Depuis 1982, La Magie des Automates fait rêver petits et grands avec 350 personnages animés dans des mises en scène merveilleuses. Automates, décors, sons et lumière... Durant 1 heure sur 1 500 m², les plus jeunes sont enchantés et les adultes retombent en enfance! Créé par un artiste passionné, La Magie des Automates offre un univers et un savoir-faire uniques. Les automates et décors sont conçus dans les ateliers du musée depuis plus de 35 ans.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 5100 Grenoble - Engins - Villard-de-Lans et descendez à l’arrêt « Office de Tourisme » à Lans-en-Vercors.

Le Marais de la Léchère (espace naturel sensible)



Zone humide naturelle, le marais de la Léchère est un véritable refuge pour les animaux et les plantes qui ne peuvent vivre en milieu urbain. Son nom vient de "lèche" (ou "laiche"), ancien terme utilisé pour définir la végétation qui était fauchée dans les marais. Il a la particularité d'être un espace naturel enclavé entre une zone urbaine à l'Ouest et une zone agricole à l'Est.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère Express 4 Crémieu - Meyzieu OU la ligne Transisère 1050 Pont-de-Chéruy - Bourgoin-Jallieu et descendez à l’arrêt « Place du Dauphiné » à Tignieu-Jameyzieu.

Le Marais de Montfort (espace naturel sensible)



Lors d’une promenade pédagogique, vous découvrirez les vedettes incontestables du site, trois espèces de papillons protégés, rares et menacés dans toute l’Europe. Sur votre chemin, vous croiserez sans aucun doute plusieurs orchidées rarissimes aussi admirables qu’étonnantes !

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6020 Grenoble Verdun - Meylan - Crolles - Lumbin OU la ligne Transisère 6060 Grenoble - Chapareillan - Chambéry et descendez à l’arrêt « Pied de Crolles » à Crolles.

Le Marais des Seiglières (espace naturel sensible)



Le Marais, des Seiglières est un site remarquable en terme de patrimoine naturel (faune, flore et paysage) tant pour la richesse que pour la rareté des espèces qu'il abrite.

Ce site peut être soumis à une menace particulière (pression urbaine, évolution du paysage, déprise agricole, intensification des cultures...).

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6010 Grenoble - Uriage - Chamrousse et descendez à l’arrêt « Les Seiglières » à Saint-Martin-d’Uriage.

Le Monastère et Musée de la Grande Chartreuse

En famille ou entre amis, venez visiter le Musée de la Grande Chartreuse, une véritable sortie nature culture qui vous apprendra bien des choses sur le mystère de l’Ordre des Chartreux, leur histoire et leur mode de vie ! Vous pourrez y découvrir également le Vallon du Monastère de la Grande Chartreuse, labéllisé Forêt d’Exception, depuis le 13 février 2015!

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 7000 Grenoble - St-Pierre-de-Chartreuse et descendez à l’arrêt « La Correrie » à St-Pierre-de-Chartreuse. Le musée se situe à 150 m de dénivelé de l’arrêt.

En période de vacances été, le conducteur vous dépose à la demande à proximité du musée de la Grande Chartreuse sur les départs de Grenoble à 8h35 et 14h15 en semaine, les dimanche et fête et un départ supplémentaire le samedi à 12h10.

Morestel, cité des peintres

Morestel, ville 4 fleurs au classement national des villes et villages fleuris offre à ses visiteurs des ruelles médiévales pittoresques et colorées et une lumière incomparable. Cette atmosphère a séduit de nombreux peintres dont François-Auguste Ravier au XIXème siècle. Sa demeure abrite aujourd’hui un musée labellisé « Maison des Illustres ». La tradition artistique a d’ailleurs perduré à Morestel, nommée couramment la « Cité des Peintres ».

A découvrir également : le marché du dimanche – la Via Rhôna.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1982 Aoste - Morestel - Crémieu et descendez à l'arrêt « La Gare » à Morestel.

Le Musée de Bourgoin-Jallieu

Le Musée de Bourgoin-Jallieu est aménagé au cœur de la cité, dans l'ancienne chapelle des Antonins (1503) et l'Hôtel-Dieu (XVIIIème siècle). Il s'affirme comme un musée original et dynamique sur l'histoire du textile en Nord-Isère. Le parcours permanent présente les grandes étapes de l'histoire industrielle du textile de la région ainsi que les étapes de tissage et d'ennoblissement des étoffes. Il accorde également une place particulière aux beaux-arts et poursuit une mission sur le patrimoine du Nord-Isère.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 1050 Pont-de-Chéruy - Bourgoin-Jallieu et descendez à l'arrêt « Poste Gambetta » à Bourgoin-Jallieu.

Le Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes

L’Oisans fut longtemps terre bénie pour les chasseurs de cristaux. Découvrez ici une des plus belles collections de minéraux de France. Présentation également de la faune alpine. Centre d’accueil du Parc National des Écrins, ce musée est animé chaque saison par des expositions temporaires et des films projetés sur écran de cinéma.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 3000 Grenoble – Vizille – Le Bourg-d'Oisans et descendez à l'arrêt « Office de Tourisme » au Bourg-d’Oisans.

Le Musée Hébert

La maison d’été d’Ernest Hébert (1817-1908) avec son mobilier et ses nombreux souvenirs, entourée de beaux jardins, constitue un domaine de charme, rare témoignage de maison d’artiste en Rhône-Alpes.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6021 Saint-Nazaire - Saint-Ismier - La Tronche Grand Sablon OU 6550 Saint-Bernard-du-Touvet - La Tronche Grand Sablon et descendez à l'arrêt "Musée Hébert" à La Tronche.

Le Musée de la Houille Blanche

L’histoire industrielle de l’Isère, à travers la personnalité d’Aristide Bergès, ingénieur innovateur et « père de la houille blanche ». Guidé par sa voix, vous découvrirez sa maison avec un décor entre éclectisme et Art Nouveau et flânerez dans le parc. Une exposition temporaire et des ateliers pour tout public sont proposés toute l’année.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère Express 2 Voreppe - Grenoble - Le Champ-près-Froges et descendez à l’arrêt « Lancey » à Villard-Bonnot.

De l'arrêt de car, allez jusqu'aux feux tricolores et suivez la direction La Combe-de-Lancey, le musée se situe à environ 200 m sur la droite, dans le virage.

Le Musée Matheysin

Installé dans le plus ancien édifice de La Mure, le musée vous raconte, à partir de riches collections, l'histoire de la Matheysine et de ses hommes : l'archéologie et les guerres de religion précèdent les salles consacrées aux mineurs, paysans, gantiers et colporteurs. La fin du parcours présente des artistes ayant laissé leur empreinte dans la région : Claude Garanjoud (1926-2005), Olivier Messiaen (1908-1992)...

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 4110 Grenoble - La Motte-d'Aveillans - La Mure et descendez à l'arrêt « La Mairie » à La Mure.

Les Thermes d’Allevard

Que vous aspiriez à vous détendre ou à vous remettre en forme, les Thermes d’Allevard sont le lieu idéal pour concrétiser vos envies de santé ou de bien-être. Les cures thermales, l’espace bien-être et l'espace forme vous apporteront confort et sérénité dans un univers enchanteur.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6200 Grenoble - Allevard et descendez à l’arrêt « Le David » ou « Place de Verdun » à Allevard.

Les Thermes d’Uriage

Au cœur des Alpes, dans un univers pittoresque et attrayant, vous pourrez bénéficier des bienfaits d’une eau unique, exceptionnellement riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Une véritable invitation à la détente et au bien-être dans un cadre particulièrement idyllique.

Trajet en car :

Prenez la ligne Transisère 6010-6051-6052 Grenoble - Campus - Gare de Gières - Uriage - Belmont - Le Pinet - Chamrousse et descendez à l’arrêt « Uriage Gare » à St-Martin-d’Uriage.