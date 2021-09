itinisère - Publié le 08/09/2021

C’est l’évènement qu’on attendait avec impatience en cette rentrée 2021, la Coupe ICARE fait son retour dans le ciel de Saint-Hilaire du Touvet du 14 au 19 septembre 2021 !

Un programme pour tous les passionnés de vol

La COUPE ICARE revient cette année avec un programme riche et destiné à tous. Les organisateurs se sont adaptés pour vous faire passer un moment inoubliable

Au programme :

Les 39e Icares du Cinéma, festival international du film de vol libre et de sports aériens : du mardi 14 au samedi 18 septembre. Cinq soirées pour rêver et se régaler sur grand écran !

Icare Folies : du mardi 14 au dimanche 19 septembre. Deux fois plus de programmations artistiques et musicales, pour deux fois plus de plaisir pour les petits et les grands !

1ères journées Icare Test : du mardi 14 au mercredi 15 septembre. Deux jours pour essayer le matériel proposé par les exposants : aile, sellettes, instruments de vol....

Icare Expo : du jeudi 16 au dimanche 19 septembre. Salon international, n°1 mondial pour les professionnels du parapente et du paramoteur

Vols loisirs parapente et paramoteur : du mardi 12 au dimanche 19 septembre

Icare Ballons, vols loisirs montgolfière : du vendredi 17 au dimanche 19 septembre.





Mais aussi des nouveautés ...



- Découvrir ou vous perfectionner à l'activité slackline avec l'artiste funambule et champion du monde !

Théo Sanson. Que vous soyez complètement débutant ou plus expérimenté, vous apprécierez ses conseils avisés (gratuit) ! Vendredi et samedi sur le décollage sud de 10h à 18h.10 lignes rien que pour vous !



- Venez explorer le ciel ! En compagnie d'un astronome, vous pourrez contempler et expériementer comment les objets du système solaire se déplacent par rapport aux étoiles, travaillent avec les phases de la Lune... de manière didactique et divertissante. A cette époque, vous pourrez aussi voir la lune, avec ses cratères et ses montagnes, Jupiter et ses lunes, et Saturne avec ses anneaux. De mardi à jeudi, à partir de 22h.



Sans oublier ...





- Démonstration de fauconnerie par les Aigles du Léman

- Un concours d'avions en papier : vendredi et samedi de 13h à 15h

- L'habituel concours de finesse : vendredi et samedi de 15h à 17h



Les habituels temps forts tout public sont quant à eux annulés, à savoir :

- Icarnaval (le concours de vols déguisés en parapente et deltaplane),

- Icare Show (les démonstrations aériennes)

- Icare Mômes (les espaces enfants)

- ainsi que toutes les animations implantées sur le site de Lumbin.

Comment se rendre à la Coupe Icare 2021 ?

Via le Réseau cars Région

T85 - LA TRONCHE <> PLATEAU DES PETITES ROCHES : s'arrêter à l'Arrêt Ecole Des Gaudes Plateau Des Petites Roches

En voiture

Calculer mon itinéraire en voiture pour me rendre à la COUPE ICARE



Navettes COUPE ICARE :



Cette année, pas de navettes entre Grenoble et Lumbin.



Toutefois, sur place, à votre disposition :

- les navettes Pilotes, gratuites, pour assurer la liaison entre l'aire d'atterrissage de Lumbin et l'aire de décollages de St Hilaire.

- les navettes St Hilaire, gratuites également, pour assurer le déplacement sur le village.



Le Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet sera également ouvert durant la semaine de la Coupe Icare.

Informations pratiques

Afin de répondre aux obligations du moment, il faudra réserver son e-billet sur Internet et présenter un pass sanitaire à l’entrée de l’événement.