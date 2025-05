itinisère - Publié le 21/05/2025

Envie de gravir les sommets mythiques de l’Isère, entre routes légendaires du cyclisme et paysages préservés ? Profitez-en, les voitures restent au garage !

Des routes entièrement dédiées aux vélos, pour une matinée de pur plaisir dans des conditions idéales : pas de voiture, pas d’inscription, c’est gratuit et ouvert à tous ! Et toujours le ravitaillement offert au sommet, un incontournable des Échappées Iséroises qui fait leur succès depuis le début.

En 2025, on ne change pas la recette… mais on vous emmène encore plus loin ! Montées mythiques ou pépites naturelles au cœur des massifs isérois : cette année encore, vivez le meilleur de l’Isère à vélo. Que vous soyez débutant ou cycliste aguerri, en vélo classique ou à assistance électrique, une chose est sûre : vous n’avez encore jamais vu l’Isère comme ça !