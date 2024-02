itinisère - Publié le 09/02/2024

Le 1 er février 2024, Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère, lance une nouvelle grande saison culturelle autour d’un thème bien plus révélateur de l’histoire et des sociétés qu’il n’y paraît : le vêtement. Qu’il cache ou montre le corps, qu’il exalte les formes ou les redessine, qu’il réchauffe, protège, singularise ou uniformise, qu’il soit utilitaire ou d’apparat, le vêtement est multiple ! Réinventé de générations en générations, reflet des époques, il remplit des fonctions pratiques et symboliques et est un enjeu sociétal à la croisée de l’art, de l’économie et du développement durable. Avec cette nouvelle saison culturelle qui se déroulera du 16 février 2024 au 30 septembre 2025 dans de très nombreux sites, au premier rang desquels les musées départementaux, le Département de l’Isère invite à regarder autrement les vêtements et les manières de se vêtir en dévoilant ce qu’ils disent de leur époque et de ceux qui les portent !

Une programmation multiple à destination d'un très large public

Dans la lignée des précédentes années thématiques (L’année Lesdiguières en 2017, L’année du Japon en 2018/19 et, dernièrement, L’Appel de la forêt en Isère en 2021/22), la saison culturelle Des habits et nous propose une programmation pluridisciplinaire très majoritairement gratuite à destination de tous les publics : expositions, cartes blanches à des artistes invités, défilés, performances, animations, bals, ateliers, conférences, spectacles, installations, grands événements. Initiée et portée par la direction de la Culture et du Patrimoine du Département de l’Isère, la saison culturelle s’invite sur tout le territoire. Structurée autour du réseau des musées départementaux, elle se déploie largement grâce à de nombreux partenaires culturels et de l’éducation.

La saison en un clin d'oeil

• Une saison culturelle avec des expositions, des installations, des animations, des rendez-vous festifs

• Du 16 février 2024 au 30 septembre 2025

• Dans le réseau des musées départementaux et dans des sites partenaires

• Plus de 10 expositions

• 4 cartes blanches à des artistes invités d’ici et d’ailleurs

• Des grands événements thématisés : Musées en fête, Week-end festif et familial, Journées européennes du patrimoine

• Des partenariats avec des acteurs culturels, l’Éducation nationale et des médias locaux

• GRATUIT pour la plupart des événements programmés

• Un site Internet dédié : deshabitsetnous.isere.fr, un suivi sur musees.isere.fr et les réseaux sociaux @culture.isere