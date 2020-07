itinisère - Publié le 09/07/2020

Afin de gérer au mieux l'affluence estivale, il est recommandé aux clients (hors abonnés mensuels/annuels) des lignes voyageant en Oisans (Alpe d'Huez, 2 Alpes et vallée de la Bérarde) de réserver leur trajet en ligne s'ils voyagent entre le 4 juillet et le 30 août 2020. Un tarif unique est proposé, incluant les frais de réservation, à 6€. Pour les abonnés, l’accès se fait dans les conditions habituelles de leur abonnement, dans la limite des places disponibles.

Il est possible de monter à bord des véhicules à un arrêt intermédiaire entre Grenoble et la station de L'Alpe-d'Huez/des Deux-Alpes, cependant ces trajets ne sont pas réservables et se feront dans la limite des places disponibles.





Réservez votre billet ICI

Pour connaîte les activités proposées :

Les 2 alpes

Alpe d'Huez

Saint-Christophe-en-Oisans La Bérarde

Les réservations se font sur les horaires suivants :

3000 - Grenoble > Le Bourg d’Oisans

Ligne Commune Point d'arrêt Du lundi au vendredi Samedi, dimanche et fêtes Tous les jours 3000 Grenoble Gare routière 06:50 07:00 14:35 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:17 08:25 16:00

3020 – Le Bourg d’Oisans > L'Alpe d’Huez



Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours Tous les jours Mercredi Tous les jours Tous les jours 3020 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:45 12:05 14:05 17:00 18:30 Huez en Oisans Paganon 09:27 12:47 14:47 17:42 19:12

3020 - L'Alpe d’Huez > Le Bourg d’Oisans



Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3020 Huez en Oisans Paganon 07:10 10:25 15:05 17:00 18:00 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 07:55 11:10 15:50 17:45 18:45

3030 - Grenoble > Les 2 Alpes

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3030 Grenoble Gare routière 07:45 11:05 13:05 16:00 17:30 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:40 12:00 14:00 16:55 18:25 Les 2 Alpes Agence Transisère VFD 09:25 12:45 14:45 17:40 19:10

3030 – Les 2 Alpes > Grenoble

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3030 Les 2 Alpes Agence Transisère VFD 07:10 10:25 15:05 17:00 18:00 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 07:55 11:10 15:50 17:45 18:45 Grenoble Gare routière 08:50 12:05 16:45 18:40 19:40

3040 – Le Bourg d’Oisans > La Bérarde

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3040 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:35 16:10 St Christophe en Oisans La Bérarde 09:45 17:20

3040 – La Bérarde > Le Bourg d’Oisans

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3040 St Christophe en Oisans La Bérarde 09:55 17:30 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 11:00 18:35

Conditions spécifiques de fonctionnement – Transisère été 2020 :

La vente du présent produit intervient dans le cadre du règlement des transports du réseau Transisère et des règles de fonctionnement de la plateforme de vente en ligne (https://www.bus-et-clic.com/transisere).

Les conditions spécifiques liées à l’achat de billets sur www.bus-et-clic.com/transisere sont applicables uniquement sur les lignes Transisère 3020, 3030, 3040 dans la limite des arrêts proposés à la vente. L’accès à bord aux autres arrêts de ces mêmes lignes se fait en fonction des places disponibles.

L‘achat de billets sur www.bus-et-clic.com/transisere est possible du 23/06/2020 au 30/08/2020.

Les points de vente Transisère suivants sont également habilités à vendre des billets sur www.bus-et-clic.com/transisere :

L’alpe d’Huez : Office du Tourisme

Les 2 Alpes : Office du Tourisme Point Info / Agence de voyages Terre D’Aka

Gare de Grenoble : guichets de la Billetterie Information Oùra

Par téléphone auprès de Allo Transisère au 04 26 16 38 38

1. Titres de transport réservables sur bus-et-clic.com/transisere

Tarif unique de 6€ TTC.

Les titres de transport sont valables pour le trajet, le jour, l'heure de départ, indiqués sur le billet. Le client peut présenter à l'embarquement son billet imprimé sur support papier (A4), sur un support électronique (smartphone, tablette numérique, ordinateur portable…). Pour les billets imprimés sur papier, une bonne qualité de l'impression est nécessaire. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés, ou illisibles ne seront pas acceptés à bord et seront considérés comme non valables.

Le billet comprend un bagage par personne (valise ou sac de voyage de taille standard et d’un poids maximum de 20 kg) déposé en soute. Les bagages doivent impérativement être étiquetés avec le nom, le numéro de téléphone et l’adresse du passager concerné. Le passager peut également y faire figurer son adresse de courrier électronique. L’étiquetage des bagages est à la charge du passager et relève de sa seule responsabilité.

La réservation est possible jusqu'à 15 minutes avant le départ.

La plateforme de vente www.bus-et-clic.com/transisere est ouverte jusqu’au 30 août 2020. Toute réclamation adressée au-delà du 15 septembre ne sera pas enregistrée.

2. Remboursement sur www.bus-et-clic.com/transisere

Le remboursement est possible directement jusqu’à 10h avant le départ. Le remboursement est possible à partir du lendemain de l'achat (après minuit du jour de l'achat) et uniquement sur l’ensemble des billets d’une commande. Pas de demande de remboursement possible, pour les achats de « dernière minute », effectués dans un délai compris entre moins de 10 heures avant le départ et 15 minutes avant l’heure le départ. Les demandes de remboursement effectuées en ligne, sont gratuites et irréversibles.

Procédure

Le client :

ouvre son compte sur le site d'achat en ligne sur lequel il a effectué sa commande (saisie adresse mail et mot de passe) ;

ouvre la liste des commandes de son compte ;

ouvre le « détail de la commande » à rembourser ;

sélectionne en fin de commande le bouton « REMBOURSER».

Le Client reçoit sur son adresse mail un accusé de réception :

une confirmation de demande de remboursement de sa commande ;

une confirmation de remboursement de sa commande qui interviendra sur son compte bancaire dans un délai de 48 heures.

Cas des billets payés par « e.Carte Bleue » :

Le remboursement de ces billets n’est pas possible en ligne. Dans ce cas, le client effectue sa demande de remboursement par courriel en précisant le motif de remboursement et les éventuels documents justificatifs à info@transisere.fr (la vente du présent produit intervient dans le cadre du règlement des transports du réseau Transisère). Les billets remboursés sont neutralisés dans le système de vente en ligne et refusés à l'embarquement à bord du car.

* Particularités concernant les remboursements de billets achetés auprès des points de vente Transisère habilités ou achetés par téléphone auprès d’Allo Transisère au 04 26 16 38 38 :

Les billets achetés auprès de ces points de vente sont remboursés uniquement sur demande écrite (envoi postal) ou envoi d’un courrier électronique à : info@transisere.fr ; en précisant le numéro de commande et/ou l’adresse de messagerie du client.

> Demande de remboursement effectuée par écrit :

Si le client n’a pas la possibilité d’effectuer la demande de remboursement de sa commande par le site www.bus-et-clic.com/transisere, il peut effectuer sa demande par écrit. Cette demande écrite doit être adressée au moins 48 heures avant l’heure de départ du 1er billet de la commande (cachet de la poste ou date envoi du courriel faisant foi). Le numéro de la commande internet, les titres de transport et un Relevé d’Identité bancaire doivent être joints à la demande.

Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets.

La demande écrite doit être adressée :

par envoi postal à : Trans isère Services - 11 place de la gare - 38000 Grenoble

Services - 11 place de la gare - 38000 Grenoble par envoi d’un courrier électronique à : info@transisere.fr

La prise en compte de la demande de remboursement prendra effet à partir de la date de réception du courrier du client.

Le remboursement n’est possible que sur l’ensemble des billets d’une commande.

3. Echange d'une réservation sur bus-et-clic.com/transisere

Le client a la possibilité d'effectuer l'échange d'une réservation gratuitement sur www.bus-et-clic.com/transisere jusqu’à 10 heures avant l’heure de départ du billet à échanger.

Le client :

ouvre son compte sur le site d'achat sur lequel il a effectué sa commande (avec identifiants : adresse messagerie/mot de passe) ;

ouvre la liste des commandes de son compte ;

ouvre le « détail de la commande » ;

sélectionne en fin de commande le bouton « Echanger ».

Aucun échange possible pour un billet déjà utilisé (composté à l’embarquement).

L'échange d'une réservation est possible uniquement contre une réservation identique au niveau du trajet, des conditions tarifaires, du prix total.

A l'intérieur d'une commande effectuée pour plusieurs passagers, l’échange des billets que d’une partie des passagers n’est pas possible.

L'échange d'une réservation est possible uniquement si le billet que l'on veut échanger est encore en vente.

Les billets initiaux qui ont été échangés sont neutralisés dans le système de vente et sont refusés à l'embarquement à bord du car.

* Particularités concernant les échanges de réservation :

> Demande d’échange de billets achetés auprès des points de vente Transisère habilités :

Le client s’adresse au point de vente, muni de ses titres de transport www.bus-et-clic.com/transisere à échanger.

> Demande d’échange de billets achetés par téléphone auprès d’Allo Transisère au 04 26 16 38 38 :

Le client appelle Allo Transisère muni de son numéro de commande www.bus-et-clic.com/transisere à échanger et de son adresse de messagerie.